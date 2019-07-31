«В текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году – президентские, несмотря на прогнозы некоторых “знатоков” о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции», – подчеркнул Александр Лукашенко, принимая председателя ЦИК Лидию Ермошину.





Глава Центризбиркома назвала ориентировочную дату парламентской кампании – 17 ноября 2019 года.





Казалось бы, все ясно. Вот только когда Лукашенко говорит: «все будет по закону и в рамках Конституции» – следует насторожиться.





Почему? Объясняет лидер Беларуской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.





- Очень вероятным выглядит сценарий проведения референдума нынешней осенью.





Мы опасались, пройдут ли парламентские выборы вообще, хотя к ним потенциально готовились и Центральный комитет БСДП уже определил дату проведения внеочередного съезда для выдвижения кандидатов в депутаты от нашей партии. Однако сегодня все-таки Ермошина предложила Лукашенко провести парламентскую кампанию 17 ноября. Не исключаю с большой долей вероятности, что вместе с выборами в парламент одновременно пройдёт и референдум.





Существует несколько причин для реализации подобного сценария.









На референдуме могут продлить президентские полномочия Лукашенко и Путин останется с проблемой 2024 года (истечением его полномочий) сам с собой без намёков продления своих полномочий за счёт создания и возглавления нового государства Беларуси и России. Ведь Лукашенко важно сохранить свою власть, а не её иллюзию.





Вторая причина – после проведения референдума и очередного увеличения срока своих полномочий нет необходимости проводить президентские выборы в 2020 году.





Смею предположить, что у сейчас у президента низкий рейтинг, и это его волнует.





Раньше Лукашенко рассчитывал на жителей сельской местности, на пенсионеров, а за последние годы правления он полностью переориентировался на бюрократию, силовиков, близких к власти представителей бизнеса.





За времена правления Лукашенко сформировался новый класс – «золотой миллион» беларусов, который очень комфортно чувствует себя в стране: они выбились в люди благодаря Лукашенко, их целиком и полностью удовлетворяет статус-кво: они могут зарабатывать деньги, имеют ресурсы, влияние, имеют доступ к образованию льтуре, их дети не идут в армию, которая стала социальным дном.





Этот класс призван защищать действующего президента: последний чиновник, который открыто пошел против Лукашенко, бывший председатель БСДП Александр Козулин, баллотировавшийся в президенты в 2006 году. После того случая номенклатура проявляет свое единство, не помню чиновников, которые бы резко критиковали Лукашенко либо пошли против него – всем им есть что терять.





На фоне низкого рейтинга Лукашенко логично провести референдум, продлив свои полномочия до 6-7 лет, и ввести новую редакцию Конституцию в действие точно так же, как и в 1996 году – указом. Проглотит ли это общество – вопрос хороший, но чтобы проглотило и не поперхнулось, есть хорошая аргументация в виде запугивания, арестов, штрафов, дубинок и сломанных судеб через невозможность дальше продолжать работу и учёбу, жить в этой стране.









Третья причина, по который Лукашенко может отказаться от проведения президентской кампании, – предотвратит появление альтернативы себе, после парламентской кампании 2019 года. Таким решением он просто выбьет у своих оппонентов землю из-под ног.





Получается, что одним решением Лукашенко убивает сразу трех зайцев: продлит срок президентских полномочий и решит проблему с Путиным, не допустит появления новых лидеров в обществе и откажется от проведения президентских выборов после референдума.





Таков идеальный сценарий, по которому могла бы действовать власть. Вопрос: пойдет ли она на это? Я допускаю, что может пойти.





- И в Кремле молча будут наблюдать за происходящим?





– Вряд ли Москва будет противодействовать таким планам: пусть Лукашенко и задиристый в отношениях, но надежен в том, что не допускает развития проевропейского вектора развития, вступления в НАТО, сохраняет статус русского языка. Стратегически Лукашенко демонстрирует лояльность, хотя тактически пытается выторговать для себя лучшие условия существования. Очень вероятно, что в Кремле проглотят референдум, изменения в Конституцию и смирятся с отсутствием президентских выборов в 2020 году.





- Допустим, россияне проглотят. А беларусы?





- Все зависит от зрелости беларуского общества, гражданского общества. Так получилось, что граждане живут обособлено от власти, и протестуют лишь тогда, когда власть наступает на мозоль какой-то целевой группе. Не исключаю, что возможны протесты, организованные оппозицией. Но не берусь прогнозировать массовый характер протестов – все зависит от развития ситуации. Если зашатается власть в России (после воскресных протестов в Москве задержаны полторы тысячи человек), если протесты приведут к изменениям внутри российских элит – проще говоря, если в России ситуация выйдет из-под контроля, у беларусов может появиться шанс вырваться из когтей Кремля и Кремлю в этот момент будет не до Лукашенко.





Я не сомневаюсь, что во время парламентских выборов Лукашенко с Ермошиной сделают все возможное, чтобы создать иллюзию свободных и справедливых выборов, но постараются протолкнуть в парламент максимум провластных депутатов, создавая иллюзию и политической борьбы среди лояльных к себе политических партий.