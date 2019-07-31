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Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд

01.08.2019 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщает Forbes.

После уплаты налогов у миллиардера останется около $1,4 млрд, отмечает издание.

Безос продал чуть более 900 000 акций Amazon в период с 29 по 31 июля, когда цена акций компании составляла примерно $1900. Капитализация компании к закрытию 31 июля составляла $115 млрд.

Ранее Безос уже продавал пакеты акций Amazon (последний раз – в октябре 2018 г.), однако нынешняя продажа, похоже, стала самой крупной, отмечает издание. 
 
 
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Директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщает Forbes.
 
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