Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд

После уплаты налогов у миллиардера останется около $1,4 млрд, отмечает издание.





Безос продал чуть более 900 000 акций Amazon в период с 29 по 31 июля, когда цена акций компании составляла примерно $1900. Капитализация компании к закрытию 31 июля составляла $115 млрд.





Ранее Безос уже продавал пакеты акций Amazon (последний раз – в октябре 2018 г.), однако нынешняя продажа, похоже, стала самой крупной, отмечает издание.