|
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд
Источник материала: Партизан
Директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщает Forbes.
После уплаты налогов у миллиардера останется около $1,4 млрд, отмечает издание.
Безос продал чуть более 900 000 акций Amazon в период с 29 по 31 июля, когда цена акций компании составляла примерно $1900. Капитализация компании к закрытию 31 июля составляла $115 млрд.
Ранее Безос уже продавал пакеты акций Amazon (последний раз – в октябре 2018 г.), однако нынешняя продажа, похоже, стала самой крупной, отмечает издание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщает Forbes.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)