«Помогите!» Работники фермы под Горками показали мертвых телят и тощих коров в навозе

tut.by А есть мертвые телята, тощие, на последнем издыхании коровы с гниющим выменем и тонущие в навозной жиже. И очень, очень много вопросов о том, как вообще такое возможно. Впечатлительным мы рекомендуем вообще вернуться на титульную TUT.BY и прочесть что-нибудь позитивное. Потому что тут позитивного нет, пишетА есть мертвые телята, тощие, на последнем издыхании коровы с гниющим выменем и тонущие в навозной жиже. И очень, очень много вопросов о том, как вообще такое возможно.

Что это за место

Молочно-товарный комплекс «Паршино» примыкает к одноименному агрогородку в Горецком районе. До Горок — всего 10 км. Этот МТК — часть республиканского унитарного предприятия «Учхоз БГСХА», которое развилось из учебной фермы при тогда еще Горыгорецком земледельческом училище, а сейчас — Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Напомним, Александр Лукашенко — ее выпускник.





Учхоз с его фермами и полями в том числе является площадкой для обучения студентов. Правда, молодежь возят на образцово-показательную школу-ферму, которую построили в сентябре 2012 года и сделали частью учхоза. Это здесь у коров есть роботы-массажеры, буренкам включают музыку, навоз регулярно убирает робот, а по территории и даже в сараях можно смело ходить на шпильках и даже не испачкаться.





На молочно-товарном комплексе в Паршино все, мягко говоря, по-другому. Во-первых, сюда вряд ли возят на обучение студентов и тем более высоких гостей (хотя последним стоило бы заглянуть самим). Во-вторых, никакими роботами и туфлями на шпильке тут даже не пахнет. Тут до рези в глазах пахнет коровьими экскрементами, гнилым кормом. А еще безнадёгой, которая читается в глазах работников и лежащих в жиже и не могущих встать не буренок — скелетов, которые пока еще дышат, но уже не мычат, только редко постанывают.





С этого момента отбрасываем эмоции и приводим только факты.





Факт первый: учхоз БГСХА является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий с государственной формой собственности республиканского подчинения и считается лучшим в Горецком районе.





Факт второй: директор учхоза Михаил Гулый два дня назад пошел на повышение — президент согласовал его на должность председателя Кировского райисполкома.





Факт третий: тогда же президент сменил и главу Горецкого района — им стал Александр Бутарев, который последние 4,5 года руководил Кировским районом. Куда ушел его предшественник Сергей Кулагин, неизвестно.

В чем дело

А дело в фотографиях мертвых телят и тощих коров с гниющими выменами, которые в редакцию прислали работники фермы в Паршино. Фото уже разошлись по соцсетям, поэтому приводим их тут. Впечатлительным, повторяем, смотреть не рекомендуем.





«Это старое родильное отделение, раздой первотелок и телятник. Но вместо живых телят, как видите, складируют мертвых, и так они лежат неделями. Прогнившие вымена на фото — живых дойных коров, молоко от которых отдается на выпойку телятам», — так прокомментировали снимки работники комплекса.





Также на снимках видны гниль и серьезные травмы копыт у коров. И причина этого тоже видна на фото: животные стоят и лежат в навозной жиже, подстилки в сарае нет.





По телефону работники подтвердили, что фото сделаны на ферме в Паршино, что ситуация критическая, а руководство никак не реагирует, что сами работники устали от бессилия и увольняются. Поэтому мы поехали на ферму.

Горы навоза, умирающие коровы, река мочи

Первое, что видишь на подъезде к комплексу, — тощих коров на поле возле него. Животные не выглядят здоровыми: у них выпирают позвоночники и ребра, буренки с трудом передвигаются.









Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY





Вторым видишь горы навоза вокруг сараев. От них идет резкий запах, а жижа заливает половину двора. Людей на комплексе не видно и не слышно. В поисках работников обходим по очереди навесы с бодрыми телятами, затем сараи.





Первый на пути сарай пуст. Судя по всему, его вычищают от навоза. И по следам на стенах видно, что его до уборки было много, а подстилки — мало или не было вообще.





Во втором сарае в одном из загонов лежат три коровы. Одна кажется мертвой: туша больше похожа на скелет, обтянутый кожей, глаза навыкате, тусклые. Однако это пока еще не труп: животное с глухим протяжным стоном тяжело поднимает голову, реагируя на шаги, дергает хвостом, затем на выдохе опускает голову и снова замирает. В скудном свете пыльного окна с трудом можно заметить, что ее ребра редко, но подрагивают, — корова пока еще дышит.





Позже специалист, к которому мы обратимся за комментарием, скажет: эта корова проживет в лучшем случае еще пару-тройку дней. Ее более пятнистая соседка, по прогнозам специалиста, при должном уходе даже может пойти на мясо — по крайней мере, если судить по внешним признакам. Животное тоже тощее, но хотя бы уверенно держит голову и выбрало себе местечко посуше. А вот то, что рядом с полутрупом находится третья, здоровая на вид, корова — вопрос и, очевидно, серьезное нарушение, сказал специалист.









Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY





В третьем сарае, где содержатся телки, все не так плохо. Коровы не истощены, но корм берут не очень активно. Возможно, дело в качестве силоса: судя по густому запаху прелых осенних листьев, он гнилой. В четвертом вновь видим корову, которая уже явно не встанет, — это подтверждают работники фермы, которых мы наконец встречаем.





— Мы сделали, что могли — подложили ей хотя бы немного сена. Но корова уже не встанет — даже до машины не дойдет, чтобы на мясокомбинат сдать, — говорят они.





Работники фермы, с которыми удалось поговорить, в один голос просят об анонимности. И так же в один голос говорят, что такой ситуации при прежнем руководителе еще 3 года назад не было. Более того, «Паршино» был показательным комплексом.





— Так, может, это вы плохо работаете? Обязанности свои не выполняете?





— Мы работаем как можем, с тем, что есть. Думаете, нам коров этих несчастных не жалко? Да нам даже думать о них больно!





— Так обратились бы к руководителю комплекса, предложили бы варианты, как работать эффективно.





— А мы обращались, и не раз. Да ему плевать на все. Он и к нам относится так же, как к скотине. Все специалисты уже поуходили, потому что работать невозможно. В райисполком тоже обращались — ничего.





— Но ведь телки в том сарае выглядят здоровыми: упитанные, бодрые.





— Это пока. Коровы дохнут после отела, телята — тоже. Потому что нет специалиста, который бы разбирался, как нужно ухаживать за ними, — вздыхают работники.





И ведут за сараи. На вопрос о том, что это за река тут течет и почему от нее так пахнет, усмехаются: «Не река это — жижа с фермы. Навоз-то не вывозят». А на берегу зловонной «реки» растет густая трава, и в ее зарослях — холмики земли, прибитые вчерашними дождями. Это, говорят работники комплекса, могильник, где схоронили всех тех мертвых телят, фото которых прислали в редакцию, а также коров.





— А сколько тут туш? Десяток? Пара? — разглядываем аккуратную работу трактора с ковшом.





— Да вы что! Под сотню будет. Как проверка собралась приехать — прокуратура, госконтроль, — так дохлых телят из сараев вывезли и закопали.





И можно было бы засомневаться, что это действительно могильник, если бы не иссохшее телячье копытце рядом с ним.





Работники показывают вдалеке строение, похожее размером и конструкцией на собачью будку, и объясняют, что это спальное место для пастухов. А тощие и грязные коровы рядом с ней — из пустых сараев, говорят:





— Их выгнали на поле, потому что в сараях у них гниют копыта, вымя. Тут они хотя бы на свежем воздухе и не в навозе.

Кто виноват

Кто виноват в ситуации на МТК «Паршино», выясняют. Заведующий комплексом Евгений Хмурович комментировать TUT.BY что-либо без согласия руководства отказался:





— Поговорить мы можем только с разрешения моего руководства и только вне комплекса, потому что это санитарная зона, въезд посторонним запрещен. Так что связывайтесь с директором учхоза.





Директора учхоза нет — его, как мы помним, на днях отправили на повышение. А исполняет обязанности директора сейчас Александр Янкович, который на сайте организации значится как главный экономист. Поговорить с ним не удалось — он, по словам сотрудницы учхоза, как минимум полдня был на совещании в Могилевском облисполкоме.





Работники комплекса считают, что в ситуации виновато руководство МТК и учхоза, но в прокуратуре рекомендуют воздержаться от категоричности.





После того как снимки с фермы попали в соцсети, проверяющие выехали на место для проверки, рассказал TUT.BY прокурор Горецкого района Александр Тарасюк. По его словам, других сигналов о ситуации не было — ни от работников, ни от чиновников, ни от других ведомств. Хотя на месте выяснилось, что нарушений — масса. Их перечисление заняло 10 листов.









Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Прокуратура установила нарушения ветеринарного, санитарного и эпидемиологического законодательств. Например, нарушения правил содержания и выращивания крупного рогатого скота; правил содержания и эксплуатации зданий и сооружений, в которых содержится скот; нарушения в части кормления телят и коров, а также правил захоронения и уничтожения трупов животных, продуктов животного происхождения.





— То есть это масса нарушений. Потому поставлен вопрос о привлечении к ответственности главного ветеринарного врача предприятия, главного зоотехника, начальника комплекса, — добавил Александр Тарасюк. — 24 июля прокуратура внесла представление на имя директора учхоза БГСХА, по которому хозяйству дается месяц на то, чтобы устранить недостатки и предоставить в прокуратуру ответ. После него будет организована контрольная проверка, но мы не будем ждать месяц, а мониторим ситуацию и сейчас. В зависимости от того, как отреагирует хозяйство, мы будем принимать соответствующие меры.





Кроме того, прокуратура района вынесла представление с требованием возместить хозяйству ущерб от павших в июле телят. Размер ущерба и способ возмещения должно определить хозяйство. Если не сделает — этим также займется прокуратура. Виновных в сложившейся ситуации определят, в том числе будут проверять причастность работников комплекса.







