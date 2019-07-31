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В Минске велосипедист на глазах у матери сбил ребёнка и поехал дальше

01.08.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием велосипедиста у станции метро «Восток», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске велосипедист на глазах у матери сбил ребёнка и поехал дальше

Здесь на глазах у мамы и бабушки пострадал 2-летний ребёнок. Пока бабушка высматривала маршрутку, малыш сидел в теньке под присмотром мамы. По приезду транспорта она сделала шаг к сыну и позвала его. В этот момент на мальчика наехал велосипедист.

В Минске велосипедист на глазах у матери сбил ребёнка и поехал дальше

А после выровнял двухколесный и поехал дальше с еще большей скоростью. В итоге у ребенка ссадины и гематома на лбу.

Женщина обратилась в милицию.

В Минске велосипедист на глазах у матери сбил ребёнка и поехал дальше

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Новости Беларуси. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием велосипедиста у станции метро «Восток», сообщили в программе «Столичные...
 
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