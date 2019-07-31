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В Минске велосипедист на глазах у матери сбил ребёнка и поехал дальше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием велосипедиста у станции метро «Восток», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь на глазах у мамы и бабушки пострадал 2-летний ребёнок. Пока бабушка высматривала маршрутку, малыш сидел в теньке под присмотром мамы. По приезду транспорта она сделала шаг к сыну и позвала его. В этот момент на мальчика наехал велосипедист.
А после выровнял двухколесный и поехал дальше с еще большей скоростью. В итоге у ребенка ссадины и гематома на лбу.
Женщина обратилась в милицию.
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Новости Беларуси. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием велосипедиста у станции метро «Восток», сообщили в программе «Столичные...
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