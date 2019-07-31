Очередной китайский стартап показал роскошный шестиместный кроссвэн на электротяге

Источник материала: Tut.by

Китайских стартапов, занимающихся разработкой электромобилей, за последнее время появилось немыслимое количество, но деятельность большинства из них сводится лишь к торжественным речам и обещаниям наладить скорый выпуск серийных машин во время показа какого-нибудь шоу-кара. Очередной амбициозный проект в Китае анонсировала компания Human Horizons.





Основанная в 2017 году фирма показала накануне концептуальный симбиоз минивэна и кроссовера, получившего обозначение HiPhi 1. Шоу-кар получился немаленьким — от носа до хвоста у его 5,2 м, ширина достигает 2 м, а вес больше двух тонн!





Однако главной особенностью машины являются необычные задние двери, которые на фирме называют NT Doors — конструкция объединяет распахивающиеся против хода движения створки с подъемными секциями, заходящими на крышу. Открываются они автоматически после того как система распознавания лиц со сканером на центральной стойке идентифицирует водителя.





Салон HiPhi 1 щедро отделан кожей, черными глянцевыми и металлическими вставками и способен вместить до шести человек. Царством дисплеев в интерьерах концепт-каров уже никого не удивишь — перед водителем имеется 15-дюймовый экран панели приборов, 16,9-дюймовый вертикальный «планшет» по центру отвечает за мультимедиа, а справа на передней панели имеется отдельный экран на 20 дюймов для сидящего спереди пассажира.





Что касается техники, то для серийного варианта HiPhi 1 запланирован как задний, так и полный привод с двумя электромоторами суммарной мощностью 272 лошадиные силы, позволяющих набирать первую «сотню» за 3,9 секунды. Электрокар предложат с различными вариантами тяговых батарей емкостью до 96 кВтч и позволяющих проезжать на одной зарядке до 644 км (по устаревшему циклу NEDC). Машину могут оснастить 800-вольтовой электросистемой, позволяющей быстрее восполнять запас энергии в батарее. Предусмотрен и автопилот с третьим уровнем автономности.





Впрочем, пока HiPhi 1 — это все же полет дизайнерской фантазии. В самой же компании говорят о «предсерийном прототипе» — выпуск товарной версии HiPhi 1 китайцы обещают наладить в 2021 году на мощностях СП Dongfeng Yueda Kia.