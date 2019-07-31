В Кличевском районе в лесу пропал 12-летний мальчик

Источник материала: Интерфакс

В лесу вблизи д. Дубна Кличевского р-на в четверг потерялся 12-летний мальчик, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

В сопровождении подруги своей матери он отправился в лес за грибами. Через несколько часов они вышли на дорогу, но ребенок попросился в лес снова.

Женщина его отпустила. Однако вскоре мальчик перестал откликаться.

Самостоятельные поиски к успеху не привели, и женщина обратилась в милицию.

Ребенка ищут сотрудники Кличевского РОВД и спасатели.

Мальчик на вид 12-13 лет, светло-синяя байка, светло-зеленые спортивные штаны, коричневые кроссовки, при себе имел пластмассовое ведро фиолетового цвета.

Всем кому известно о месте нахождения мальчика просят сообщить по телефону 102.