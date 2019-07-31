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В Кличевском районе в лесу пропал 12-летний мальчик
Источник материала: Интерфакс
В лесу вблизи д. Дубна Кличевского р-на в четверг потерялся 12-летний мальчик, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
В сопровождении подруги своей матери он отправился в лес за грибами. Через несколько часов они вышли на дорогу, но ребенок попросился в лес снова.
Женщина его отпустила. Однако вскоре мальчик перестал откликаться.
Самостоятельные поиски к успеху не привели, и женщина обратилась в милицию.
Ребенка ищут сотрудники Кличевского РОВД и спасатели.
Мальчик на вид 12-13 лет, светло-синяя байка, светло-зеленые спортивные штаны, коричневые кроссовки, при себе имел пластмассовое ведро фиолетового цвета.
Всем кому известно о месте нахождения мальчика просят сообщить по телефону 102.
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В лесу вблизи д. Дубна Кличевского р-на в четверг потерялся 12-летний мальчик, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. В сопровождении подруги своей матери он...
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