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Беларусь организует отдых и оздоровление в "Зубренке" для 92 детей из Китая

01.08.2019 20:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь организует отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" для 92 детей из Китая. На эти цели из резервного фонда президента Республики Беларусь выделяется около Br387 тыс. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.

Финансовые средства выделены в целях реализации Меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних граждан между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года.

Традиционно в программу пребывания китайских детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе центра "Зубренок" и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и других регионах.

Взаимное приглашение детей будет способствовать существенному углублению сотрудничества стран в социально-гуманитарной сфере. Это станет еще одним значимым мероприятием в рамках Года образования Беларуси в Китае.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь организует отдых и оздоровление в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" для 92 детей из Китая. На эти цели из резервного...
 
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