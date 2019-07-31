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Белорусский центровой Артем Параховский отказал российским клубам и выбрал "Партизан"
Источник материала: Интерфакс
Белорусский центровой Артем Параховский подписал контракт с "Партизаном", отказавшись от выгодных предложений из России, сообщает "
Ради контракта с "Партизаном" Параховский отказался от нескольких выгодных предложений из России.
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Белорусский центровой Артем Параховский подписал контракт с "Партизаном", отказавшись от выгодных предложений из России, сообщает "Прессбол" со ссылкой на...
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