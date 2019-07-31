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Белорусский центровой Артем Параховский отказал российским клубам и выбрал "Партизан"

01.08.2019 20:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусский центровой Артем Параховский подписал контракт с "Партизаном", отказавшись от выгодных предложений из России, сообщает "Прессбол" со ссылкой на mozzartsport.com.

Белорусский центровой Артем Параховский отказал российским клубам и выбрал "Партизан"
Ранее центровой сборной Беларуси выступал в составе команды "Летувос Ритас".

Ради контракта с "Партизаном" Параховский отказался от нескольких выгодных предложений из России.

 
 
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Белорусский центровой Артем Параховский подписал контракт с "Партизаном", отказавшись от выгодных предложений из России, сообщает "Прессбол" со ссылкой на...
 
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