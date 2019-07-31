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«Уютный, родной, красивый». Случчане о Слуцке 

01.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

SlutskGorod продолжает серию публикаций «Случчане о Слуцке». Два парная и девушка назвали самые непрезентабельные, по их мнению, местные заведения и рассказали про свои «идеальные» места города.


Виталий, 30 лет: Слуцк – это слуцкие пояса, сахар, магазины

«Живу в Слуцком районе в деревне Вежы. Люблю довоенную архитектуру, и очень жаль, что в Слуцке таких зданий почти не осталась. Приходится любоваться консервным заводом. В последнее время самой актуальной проблемой для меня остаётся закрытие предприятий. Ведь после распада СССР городу осталась огромное наследство в виде действующих заводов. А сейчас таковых остались единицы», — говорит парень. 

Идеальным местом в городе, по мнению Виталия, как и большинства опрошенных, является набережная и Дом культуры. Совершенно неподходящим районом для экскурсии стал всё тот же Сахарный. Молодой человек говорит, что там не на что посмотреть, да и сезонный запах от завода туриста может ввести в лёгкое недоумение. 

О детстве Виталию напоминает рынок, где у его родителей было около пяти торговых точек. Мальчик часто приезжал вместе с ними, помогал раскладывать товар и постоять за прилавком. Всю неделю он собирал мелочь, чтобы в выходные пострелять в тире, который находился недалеко от детской поликлиники. Виталию вспомнился запах чебуреков, который царил буквально повсюду, приветливые продавцы рынка и дедушки с рыболовными снастями около спорттоваров, у которых Виталий часто покупал поплавки и крючки. 

«В детстве мы искренне радовались мелочам и любым игрушкам, которые нам дарили в основном на праздники. Ведь в 90-е их выбор был не такой уж большой, как сейчас, и не всякую игрушку можно было себе позволить. С такими редкими подарками дети обращались бережно, могли играть с одной игрушкой годами. Сейчас этим товаром переполнены полки в магазинах, и цены на него вполне доступные. Вероятно, по этой причине нынешнее поколение ничем не удивить. Большинству детей игрушки хватает на час, после чего они им не нужны. Тогда родителям приходится бежать в магазин, чтобы утолить каприз ребёнка новой покупкой», сказал Виталий. 

«Уютный, родной, красивый». Случчане о Слуцке 

Александр, 23 года: Слуцк - уютный, древний, ухоженный

«Я живу в районе Молодежного центра. В Слуцке больше всего мне нравится аллея с мостиком на берегу Случи напротив кафе «Пицца-кофе». Ещё нравится сквер между ЗАГСом и ЦДТ. Мне там удобно и комфортно, есть где прогуляться, где посидеть под луной с девушкой, нравится вид на часовню и речку. Обидно только, что для молодёжи у нас мало что проводят, и это лично для меня актуальная проблема. Помню, как некоторое время назад в Слуцке проходил турнир «Что? Где? Когда?», и ещё пару мероприятий было в «Досках». Но, к сожалению, подобные мероприятия больше не проводят. Конечно можно и нужно организовывать что-то типа «Jack Quiz» или «Stand-Up», и подключать к этому местные кафе-бары. На мой взгляд, такие мероприятия молодёжь всегда приветствует», — говорит Александр. 

Александр говорит, что никогда бы не повёл туриста в кафе «Лепим сами». После того, как заведение переделали под более современное, по его мнению, ничего не изменилось ни в сервисе, ни в этике кафе. Молодой человек поделился историей, как он вместе с другом из Минска однажды в обеденное время посетил это место. 

«С ужасом мой друг сидел и смотрел, как в центре города посреди бела дня люди заливают в себя бутылочку «беленькой» или «синенькой». После такого я в это кафе не хожу, и не рекомендовал бы вести туда кого-либо», рассказал парень. 

Сравнивая нынешнюю молодёжь со своим поколением, Александр отметил, что у детей 90-х доминировало живое общение, молодёжь была более старательной и ответственной. Он тоже говорит, что у сегодняшних ребят ценности сильно изменились. 

«В моем детстве было мало гаджетов, а те, которые были - и в подмётки не годятся тем, что есть сейчас. Мы постоянно проводили вечера, а иногда и ночи, на улице у костра под гитару. Для нас важно было общение и встречи, а сегодня молодежь гораздо охотнее проведет ночь за бутылочкой пива под какой-нибудь глупый сериал»,  сказал Александр. 


«Уютный, родной, красивый». Случчане о Слуцке 

Диана, 27 лет. Слуцк – уютный, родной, красивый

«Мой дом находится в частном секторе по ул. 8 Марта. Это идеальный район для жизни, в шаговой доступности магазины, парк, набережная, поликлиника, больница и банки. Большой плюс в том, что на работу я иду пешком всего 5 минут. А вот наиболее острая городская проблема, на мой взгляд - отсутствие аттракционов в парке. Да и в целом в Слуцке мало мест для развлечений с детьми»,  сказала девушка. 

Диана считает, в городе есть ряд заведений, куда бы она точно не пригласила туриста - это «Терем», «Нон-стоп» и «Лепим сами». Девушка утверждает, что качество кухни в этих заведениях отнюдь неважное, а контингент этих кафе не всегда приятный. Кроме того, она отметила, что внешний вид реки Случь оставляет желать лучшего, и туристу было бы так же не комфортно отдыхать на её берегу. 

Идеальным местом для отдыха девушка считает центр города, в частности набережную, где она любит кормить уток и читать книги. 

«Из кафе больше всего нравится «Блино», ведь оно с момента открытия осталось таким же уютным, с вкусной и недорогой кухней. Со временем заведение не испортилось, как некоторые. Это идеальное место для встреч с друзьями», — сказала собеседница. 

Большая часть воспоминания о детстве у девушки связаны с районом Новодворцы, где живут её родители и бабушка. Диана рассказывает, что дети часто собирались большой компанией и шли гулять к танковому мосту. А иногда на велосипедах ездили к железнодорожному мосту. 

«Между детством нашим и детством нынешнего поколения колоссальная разница! У нас было однозначно круче и веселее, дети проводили гораздо больше времени на улице за играми, общением друг с другом. Из гаджетов были приставки «Денди» и «тетрисы», мультики смотрели только по телевизору и в определённое время. Хоть у нас и не было телефонов-планшетов, гироскутеров и электросамокатов, не было такого разнообразия игрушек, от которого в магазинах разбегаются глаза, детство было счастливым. А нынешние дети, как по мне, не ценят того, что имеют. Грустно, что назад в детство дороги нет, с ним связаны самые тёплые воспоминания»,  делится Диана. 

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Теги: Минск
 
 
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SlutskGorod продолжает серию публикаций «Случчане о Слуцке». Два парная и девушка назвали самые непрезентабельные, по их мнению, местные заведения и рассказали про свои...
 
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