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Опубликован график работы фонтанов в Бресте, в том числе того, что на Советской
01.08.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В будние дни, с понедельника по пятницу, фонтаны работают с 17 часов до 21 часа. В выходные и праздничные дни – с 10 до 21 часа. В таком же режиме они работают в будние дни при температуре свыше 25 градусов.
Для нового фонтана на улице Советской с 3 августа установлен иной график.
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В будние дни, с понедельника по пятницу, фонтаны работают с 17 часов до 21 часа. В выходные и праздничные дни – с 10 до 21 часа. В таком же режиме они работают в будние...
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