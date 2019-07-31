Опубликован график работы фонтанов в Бресте, в том числе того, что на Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

В будние дни, с понедельника по пятницу, фонтаны работают с 17 часов до 21 часа. В выходные и праздничные дни – с 10 до 21 часа. В таком же режиме они работают в будние дни при температуре свыше 25 градусов.





Для нового фонтана на улице Советской с 3 августа установлен иной график.







В будние дни он работает с 17 до 23 часов. В выходные и праздничные дни — с 10 часов. А светомузыкальное представление включается ежедневно в 21.30.



