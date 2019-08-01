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Шавкату Мирзиёеву показали IT-новинки в Парке высоких технологий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Мирзиёев направился в Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Про развитие отрасли на встрече 1 августа говорил Александр Лукашенко. Наши компании уже доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.
Узбекскому лидеру показывают самое новое от ПВТ – промышленный робот, онлайн-аппараты для добычи руды, парящие 3Д-голограммы, уникальная технология с умными датчиками. В своё время в проект инвестировали известные миллиардеры.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
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Новости Беларуси. Президент Мирзиёев направился в Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Намерены продолжать курс на укрепление...
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