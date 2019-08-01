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Шавкату Мирзиёеву показали IT-новинки в Парке высоких технологий

01.08.2019 23:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Мирзиёев направился в Парк высоких технологий,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества». Подробности переговоров президентов Беларуси и Узбекистана

Про развитие отрасли на встрече 1 августа говорил Александр Лукашенко. Наши компании уже доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Шавкату Мирзиёеву показали IT-новинки в Парке высоких технологий

Шавкату Мирзиёеву показали IT-новинки в Парке высоких технологий

Узбекскому лидеру показывают самое новое от ПВТ – промышленный робот, онлайн-аппараты для добычи руды, парящие 3Д-голограммы, уникальная технология с умными датчиками. В своё время в проект инвестировали известные миллиардеры.

Шавкату Мирзиёеву показали IT-новинки в Парке высоких технологий

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
У нас есть и чем поделиться, и что рассказать, и продукты есть, которые мы можем предложить. И успехи, и достижения, но точно также видим, что у узбекских коллег очень серьезные подвижки в плане образования. И самое главное что есть – это понимание того, что цифровизация – это одна из ключевых вещей для современного мира, что ей нужно уделять внимание. Есть и понимание, и желание это делать, когда есть и первое, и второе, то будет и результат.

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Новости Беларуси. Президент Мирзиёев направился в Парк высоких технологий,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Намерены продолжать курс на укрепление...
 
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