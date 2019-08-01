ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс

01.08.2019 22:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С пустыми руками президент Мирзиёев из Дворца Независимости не уезжает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс

Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс

У гостеприимных белорусов так принято. Наш Президент дарит зарубежному гостю подарки, один из которых с глубокой историей – слуцкий пояс.

Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс

А после лидеры отправляются на Аллею почётных гостей. Где появляется ещё одно именное дерево – как символ тесной и плодотворной дружбы.

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

«Намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества». Подробности переговоров президентов Беларуси и Узбекистана

Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»

Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С пустыми руками президент Мирзиёев из Дворца Независимости не уезжает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У гостеприимных...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уютный, родной, красивый». Случчане о Слуцке 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика