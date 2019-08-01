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Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С пустыми руками президент Мирзиёев из Дворца Независимости не уезжает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У гостеприимных белорусов так принято. Наш Президент дарит зарубежному гостю подарки, один из которых с глубокой историей – слуцкий пояс.
А после лидеры отправляются на Аллею почётных гостей. Где появляется ещё одно именное дерево – как символ тесной и плодотворной дружбы.
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Новости Беларуси. С пустыми руками президент Мирзиёев из Дворца Независимости не уезжает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У гостеприимных...
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