Александр Лукашенко подарил Шавкату Мирзиёеву слуцкий пояс

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С пустыми руками президент Мирзиёев из Дворца Независимости не уезжает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









У гостеприимных белорусов так принято. Наш Президент дарит зарубежному гостю подарки, один из которых с глубокой историей – слуцкий пояс.





А после лидеры отправляются на Аллею почётных гостей. Где появляется ещё одно именное дерево – как символ тесной и плодотворной дружбы.

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