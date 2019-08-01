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Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»

01.08.2019 22:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Итоги переговоров президентов Беларуси и Узбекистана - подписание документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»

Соглашения по межрегиональному сотрудничеству, в оборонном секторе, образовании, экологии, СМИ и науке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня, как вы видите, подписан внушительный пакет соглашений, призванных существенно укрепить наше сотрудничество. Прежде всего, деловое и региональное.

Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»

Мы высоко оцениваем итоги завершившихся официальных переговоров. Они имели деловой и конструктивный характер и в очередной раз подтвердили – Беларусь и Узбекистан являются стратегическими партнерами, и мы намерены продолжать курс на укрепление нашего сотрудничества.

Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации»

Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве. Она не просто модернизирует страну и отрасли экономики – она создает принципиально новые направления жизни узбекистанского общества. Конечно, для этого нужны технологии. Я к чему клоню?

Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»

Такие технологии, которые мы предложили Узбекистану, есть во многих странах, но важны не просто технологии, важны качество этих технологий, стоимость, ответственность инвесторов.

«Намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества». Подробности переговоров президентов Беларуси и Узбекистана

Я пообещал президенту, что мы никогда его не подведем и он никогда не пожалеет, что связался с белорусами. Чтобы сегодня модернизировать и создать фундамент развития Узбекистана, белорусских технологий достаточно. Они есть и в других странах, но мы предложили «цену-качество» и высочайшую ответственность за это сотрудничество. И мы это должны сделать.

Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев
 
 
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Новости Беларуси. Итоги переговоров президентов Беларуси и Узбекистана - подписание документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Соглашения по...
 
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