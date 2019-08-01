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Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Итоги переговоров президентов Беларуси и Узбекистана - подписание документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соглашения по межрегиональному сотрудничеству, в оборонном секторе, образовании, экологии, СМИ и науке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы высоко оцениваем итоги завершившихся официальных переговоров. Они имели деловой и конструктивный характер и в очередной раз подтвердили – Беларусь и Узбекистан являются стратегическими партнерами, и мы намерены продолжать курс на укрепление нашего сотрудничества.
Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве. Она не просто модернизирует страну и отрасли экономики – она создает принципиально новые направления жизни узбекистанского общества. Конечно, для этого нужны технологии. Я к чему клоню?
Такие технологии, которые мы предложили Узбекистану, есть во многих странах, но важны не просто технологии, важны качество этих технологий, стоимость, ответственность инвесторов.
Я пообещал президенту, что мы никогда его не подведем и он никогда не пожалеет, что связался с белорусами. Чтобы сегодня модернизировать и создать фундамент развития Узбекистана, белорусских технологий достаточно. Они есть и в других странах, но мы предложили «цену-качество» и высочайшую ответственность за это сотрудничество. И мы это должны сделать.
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Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»
Новости Беларуси. Итоги переговоров президентов Беларуси и Узбекистана - подписание документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашения по...
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