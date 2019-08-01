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Бизнесмены из Узбекистана: Есть намерения выпускать молочную продукцию такого качества, как у белорусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После протокольных мероприятий и встреч главы государств Беларуси и Узбекистана посетили выставку узбекских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальная экспозиция заняла больше 3 тысяч квадратов. В Минск партнеры из Азии привезли все то, чем гордится промышленность: от продуктов до техники.
В выставочном центре представлены товары 80 предприятий и 15 хозяйственных объединений Узбекистана. Президенты, останавливаясь у стендов, делились опытом и обсуждали новые идеи для взаимовыгодного сотрудничества.
Узбекские бизнесмены подводят итоги первого совместного форума регионов. Домой возвращаются с многомиллионными контрактами, интересными договорённостями и впечатляющими проектами.
Одил Зарипов, предприниматель (Узбекистан):
Аюбхон Камалов, первый заместитель хокима Наманганской области (Узбекистан):
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Бизнесмены из Узбекистана: Есть намерения выпускать молочную продукцию такого качества, как у белорусов
Новости Беларуси. После протокольных мероприятий и встреч главы государств Беларуси и Узбекистана посетили выставку узбекских товаров, сообщили в программе...
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