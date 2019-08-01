Бизнесмены из Узбекистана: Есть намерения выпускать молочную продукцию такого качества, как у белорусов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После протокольных мероприятий и встреч главы государств Беларуси и Узбекистана посетили выставку узбекских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная экспозиция заняла больше 3 тысяч квадратов. В Минск партнеры из Азии привезли все то, чем гордится промышленность: от продуктов до техники.









В выставочном центре представлены товары 80 предприятий и 15 хозяйственных объединений Узбекистана. Президенты, останавливаясь у стендов, делились опытом и обсуждали новые идеи для взаимовыгодного сотрудничества.





Узбекские бизнесмены подводят итоги первого совместного форума регионов. Домой возвращаются с многомиллионными контрактами, интересными договорённостями и впечатляющими проектами.





Одил Зарипов, предприниматель (Узбекистан):

Есть намерения открыть совместного предприятия у нас в республике и выпуск молочной продукции такого же качества, хотя бы постараться выпускать такого же качества, как у вас. Здесь расположено очень много павильонов, я знаю, что каждый регион по своему направлению имеет огромные солидные контракты, намерения о том, чтобы что сделать, как сблизиться и какие общие взаимовыгодные проекты реализовать.





Аюбхон Камалов, первый заместитель хокима Наманганской области (Узбекистан):

Мы сейчас заключили соглашение о производстве у нас медицинских препаратов. 10 видов медицинских препаратов – это с одной компанией, с компанией «Нативита» ведутся переговоры о выпуске онкологических препаратов. Кроме того, мы заключили порядка 10 контрактов на поставку уже из нашего региона сельскохозяйственной продукции, текстильной продукции на сумму порядка 10,5 миллионов долларов.