Покои князя, уникальная ладья, панорама окрестностей Лиды. В ближайшее время для посетителей откроет двери юго-западная башня Лидского замка

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня главный архитектурный бренд города – Лидский замок – посещаем гостями из самых разных стран. Только за прошлый год с его историей познакомились 38713 человек, 20000 из них – иностранные туристы. А уже в ближайшее время поток туристов должен возрасти: вот-вот, после завершения комплекса реставрационных работ, откроет двери башня Гедимина.

Что можно будет увидеть и узнать, благодаря чему – прикоснуться к средневековой истории, корреспонденту «Лідскай газеты» рассказала директор Лидского историко-художественного музея Ольга Пилипчук.

– Для города открытие юго-западной башни – очень значимое событие, ведь на протяжении многих лет не прекращались работы по восстановлению замка.



– Действительно, уникальный памятник оборонительного зодчества прошел длинный путь к возрождению. В 2001 году на республиканском уровне было принято решение о разработке проекта по проведению первоочередных противоаварийных работ. В 2005 году впервые на территории замка было проведено масштабное мероприятие – рыцарский турнир “Меч Лидского замка”. В последующие годы оно не единожды собирало благодарных зрителей, рыцарские клубы, гостей из других стран. Делалось все, чтобы о жемчужине нашего города знали не только в городе, стране. Претворялись в жизнь интересные проекты, проводились экскурсии. Вместе с туристической фирмой «Святовит» (сейчас «Адрес Лета»), клубами «Дайнова» и «Dies Magna» был запущен проект «Старадаўніх муроў адраджэнне», который в 2009 году удостоился специальной премии Президента Республики Беларусь.

– И все это время на территории уникального памятника архитектуры проводились работы? – В первом пусковом комлексе была сдача инженерных и транспортных ифраструктур. Во втором – всех объектов, которые находятся на территории средневекового замка. Это здание с открытой террасой (сегодня в нем размещаются сувенирная лавка, кафе, выставочный зал и конференц-зал), здание администрации, две открытые арсенальные площадки, кузница, макеты колодцев, трибуны. Затем работы продолжились в северо-восточной башне. Аутентичные предметы разных эпох (некоторые артефакты долгое время хранились в фондах местного музея) наконец стали доступны для просмотра. Сегодня на каждом из пяти этажей башни, а это порядка ста квадратных метров, гостей встречают сотрудники Лидского историко-художественного музея. В фактах и легендах прошлое оживает. Все выше по ступеням – и перед глазами уже моменты великих сражений, средневековая охота, пиры в Лидском замке, рассказ о приезде Ягайлы и Софьи Гольшанской. И вот еще одно важное событие в жизни средневекового замка – открытие башни Гедимина – случится в сентябре, во время праздничных торжеств, посвященных Дню города Лиды. – Если башня Витовта на полтора метра в высоту подлинная (до настоящего времени со времен строительства главной исторической достопримечательности сохранились две ниши и несколько ступеней), то башня Гедимина – на 90 процентов новодел. Осталось чуть больше месяца – и она распахнет двери для посетителей. Что станет изюминкой объекта? О каких исторических фактах смогут узнать жители и гости города? – Сейчас в башне осуществляются строительные работы (проводятся элетропроводка, вентиляция, для обогрева помещений устанавливаются обогревательные приборы, на полах уложена итальянская плитка). Попутно ведется подготовка выставочной экспозиции. Период с 1323 по 1328 год – время непосредственного строительства оборонительного сооружения. Планируем, что первый этаж будет посвящен князю Гедимину. Экскурсия начнется с обзора установленной здесь скульптурной композиции местного скульптора Вадима Воробьева.





– А если подняться по ступеням выше? – Как известно, для обороны земель Великого княжества Литовского от врагов (а в XIV столетии белорусские территории подвергались массовому нашествию крестоносцев) и строились замки. Экспозиция второго этажа будет полностью посвящена данному периоду истории. Посетители смогут узнать, как зарождалось Великое княжество Литовское в контексте Европы, развивалось, расширяло свои границы, а также познакомятся с «оборонительной линией» и «линией противостояния». На третьем этаже разместятся макеты замков. Можно будет узнать много интересных фактов о строительстве мощных средневековых стен. Здесь будут находиться аутентичные предметы, которые были найдены на территории объекта во время археологических раскопок. Например, представлен кирпич-пальчатка. Сохранился до наших дней и сам раствор. Фрагмент застывшей извести той поры теперь найдет место в данной экспозиции. Здесь же посетители смогут увидеть макет Кревского замка, «кастели» в Медниках, расположенной на территории соседней Литвы, а также виды городов того времени в виде карт. Четвертый этаж – покои князя.

– И никаких излишеств? – Главная задача, которую ставили перед собой, – воссоздание тех интерьеров, которые были, а значит, и духа сооружения. Как уже говорилось выше, замок выполнял оборонительную функцию. Толщина его стен – от двух до полутора метров. Естественно, обогреть такие стены стандартным камином было нереально. В покоях постоянно держалась высокая влажность (в зимнее время один камин мог держать тепло несколько часов). Поддерживать комфортную температуру воздуха для проживания было очень сложно. Кровать с балдахином, стол, скамейки, сундук, камин, шкуры животных на стенах, которые служили для утепления стен, – вот и вся обстановка. Князь останавливался в замке на несколько дней. По этим причинам убранство его покоев не впечатляло богатством. Никаких вычурностей, помпезности посетитель не увидит. К слову, экспозицию мы не будем делать абсолютно закрытой (кроме артефактов – ладья, фрагменты посуды князя). Сейчас время высоких технологий, любая выставка должна быть тактильной. Здесь же будут находиться две интерактивные площадки. На пятом этаже (он двухъярусный) будут представлены сменные либо выставочные проекты. Ну и, конечно, разместится смотровая площадка с увеличительными трубами. С нее посетители будут иметь возможность увидеть город, памятники архитектуры, находящиеся в непосредственной близости к башне Гедимина, замковый двор. Тут установятся панели, благодаря которым жители и гости города смогут провести параллель: что представляла собой территория замка много веков назад (например, застройка замкового двора, вид из бойниц башни, из которой просматривалась территория на пять километров в любом из направлений) и что можем увидеть сейчас. Но все секреты пока раскрывать не будем.

Какие интересные проекты ожидают жителей, гостей города? – Пока мы работаем в тестовом режиме. Пробуем различные проекты, изучаем мнения людей, в чем-то перенимаем опыт соседей. Уже запущен пилотный проект “Театральные встречи в Лидском замке”. На территории крепости лидчане смогли посмотреть рок-оперу “Тристан и Изольда”, балет “Тысяча и одна ночь”. Стартовали несколько квестов, например такой, как “Заколдованное сердце Лидии”. В следующем году начнет работу музейно-просветительский проект “Неисчерпаемый исток истории”, который включит в себя анимационную, простветительскую, эксурсионно-туристическую программы, театрализованную экскурсию, средневековый турнир. Также сотрудники музея организуют молодежный фестиваль андеграундного искусства «Нетипичный PARADIS», который объединит молодых художников, музыкантов, поэтов, перформансистов (художники, создающие многомерные художественные изображения). Это будет масштабный выставочный проект. В рамках него состоятся встречи, семинары, творческие вечера. Могу заверить: интересно будет всем. – А значит, и туристов в нашем городе станет еще больше… – Посещение замка, музея, домика Тавлая будет интересно не только взрослым, но и детям, людям с ограниченными возможностями. Уже разрабатывается проект «Инклюзивной истории». В перспективе будем делать все возможное, чтобы любимые всеми жителями города объекты могло посетить как можно больше людей. Ну и, конечно, прогнозируем значительное увеличение числа гостей, в том числе иностранных. lidanews.by