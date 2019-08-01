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Фотофакт: Вот так в Беларуси провожают президентов!
Источник материала: Партизан
Как в минском аэропорту провожали президента Узбекистана.
Владимир Макей (слева), Сергей Румас (справа) / president.uz
1 августа завершился официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. За два дня он успел встретиться с Александром Лукашенко, посетил Парк высоких технологий. На сайте президента Узбекистана размещён фоторепортаж из Национального аэропорта Минск. Мирзиёева встречали и провожали министр иностранных дел Владимир Макей и премьер-министр Сергей Румас.
Владимир Макей
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Как в минском аэропорту провожали президента Узбекистана.
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