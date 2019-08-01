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Фотофакт: Вот так в Беларуси провожают президентов!

01.08.2019 22:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как в минском аэропорту провожали президента Узбекистана.


Владимир Макей (слева), Сергей Румас (справа) / president.uz

1 августа завершился официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. За два дня он успел встретиться с Александром Лукашенко, посетил Парк высоких технологий. На сайте президента Узбекистана размещён фоторепортаж из Национального аэропорта Минск. Мирзиёева встречали и провожали министр иностранных дел Владимир Макей и премьер-министр Сергей Румас.
Владимир Макей
 
Теги: Минск
 
 
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Как в минском аэропорту провожали президента Узбекистана.
 
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