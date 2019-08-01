Минскому трамваю в этом году исполняется 90 лет

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», можно увидеть легендарный трамвай «РВЗ-6М2» и даже посидеть в кабине водителя. В Музее городского пассажирского транспорта, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», можно увидеть легендарный трамвай «РВЗ-6М2» и даже посидеть в кабине водителя.









Это не первый трамвай, но тоже уже - история





Музей находится на пр. Партизанском, 6, где расположены несколько филиалов ГП «Минсктранс». Всего здесь представлено более 1 000 экспонатов, многие из которых смело можно назвать раритетами. Но главное: интересных вещей тут не счесть. Для тех, кто постарше, это возможность вспомнить, на чем ездили в детстве или молодости; для подростков — открыть для себя целый мир, кажущийся сегодня нереальным. Ведь в экспозиции отражены основные этапы развития общественного транспорта в Минске и представлены все виды — от конки до электробуса.





Особая гордость музея — самая большая в стране коллекция раритетных транспортных средств. Здесь можно всё потрогать, зайти в салон и присесть в кабине за руль, сделать селфи.









На открытой площадке демонстрируются 24 единицы подвижного состава: автобусы, троллейбусы и два трамвая — «РВЗ-6М2» и «Татра-Т6В5» («ЧКД-Т3М»), которые 2 года участвовали в фестивале «Улица Бразил» в Минске.





Но время не стоит на месте. Сегодня в столице курсирует самый мощный современный трамвай «Метелица». Он оснащен системой климат-контроля, стильный салон освещают светодиодные светильники. Пассажиры имеют возможность подзарядить свои мобильные устройства.





А совсем скоро в столице появится еще и первая скоростная трамвайная трасса протяженностью 9,4 км. Она пройдет от микрорайона Сухарево до железнодорожного вокзала. По словам специалистов, средняя скорость трамвая здесь будет достигать 20-25 км/ч.



