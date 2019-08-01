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Гвардиола, Клопп и еще 8 тренеров поборются за звание лучшего
Источник материала: Партизан
Торжественная церемония вручения награды состоится в сентябре. В прошлом году лучшим стал Дидье Дешам, в этом он тоже номинирован.
Юрген Клопп ("Ливерпуль", победитель Лиги чемпионов УЕФА), REUTERS
Ка
Комиссия экспертов составила шорт-лист из десяти специалистов, исходя из достижений каждого в период с 16 июля 2018-го по 19 июля 2019 года включительно. В список вошли: Джамель Бельмади (сборная Алжира, победитель Кубка африканских наций – 2019), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо (аргентинский "Ривер Плейт", победитель Кубка Либертадорес – 2018), Рикардо Гарека (сборная Перу, финалист Кубка Америки – 2019), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги), Юрген Клопп ("Ливерпуль", победитель Лиги чемпионов УЕФА), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", финалист Лиги чемпионов УЕФА), Фернанду Сантуш (сборная Португалии, победитель Лиги наций УЕФА), Эрик тен Хаг ("Аякс"), Тите (сборная Бразилии, победитель Кубка Америки – 2019).
Также ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера женских команд.
Обладатель награды определится путем голосования на сайте ФИФА. Каждый участник может выбрать трех кандидатов, отдав одному 5 очков, второму — 3 очка, третьему — одно очко. По итогам голосования определится тройка лучших тренеров.
Торжественная церемония вручения ежегодных наград пройдет 23 сентября в Милане в здании театра "Ла Скала".
Напомним, в минувшем году награду ФИФА выиграл Дидье Дешам, который привел Францию к победе на ЧМ-2018 в России.
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Торжественная церемония вручения награды состоится в сентябре. В прошлом году лучшим стал Дидье Дешам, в этом он тоже номинирован.
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