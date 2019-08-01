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За полгода в Польшу уехали 23 тысячи белорусов!
Источник материала: Партизан
И получили там вид на жительство.
За шесть месяцев 2019 года в Польше вид на жительство получили 400 тысяч иностранцев,
По сведениям польских чиновников, наибольшее количество иностранцев — граждане Украины, Беларуси и Грузии. Граждане Украины держат первое место в этом списке — 199 тысяч человек. Белорусы занимают второе место — 23 тысячи, грузины получили 4100 видов на жительство.
Как рассказывало Еврорадио, за те же полгода численность населения в Беларуси уменьшилось на 19 тысяч человек — такую цифру назвал Национальный статистический комитет.
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И получили там вид на жительство.
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