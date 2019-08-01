Почему белорусское лекарство в Смоленске стоит в 5 раз дешевле, чем в Минске?

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Мы подумали, что, возможно, имеет место подделка. Однако один из дилеров «Белмедпрепаратов» в России подтвердил, что в самом деле закупает «Фенибут» в Беларуси. Вопрос цены — коммерческая тайна.





В ОАО «Белмедпрепараты» на вопрос, почему цена препарата в разы отличается в Беларуси и России, попросили прислать официальный запрос. По словам руководителя планового отдела Анны Харламовой, предприятие ничего не нарушает: «Это свободная цена, данный препарат не относится к перечню лекарственных средств, цена на которые регулируемая».





«Фенибут» — популярный успокоительный препарат. Его используют для борьбы с тревожными состояниями, страхом, бессонницей и для профилактики укачивания. Также его прописывают как ноотроп, способный улучшать память и внимание.