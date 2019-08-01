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Почему белорусское лекарство в Смоленске стоит в 5 раз дешевле, чем в Минске?

01.08.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как известно, Минздрав предложил поделиться в Facebook информацией о лекарствах, которые белорусы покупают за границей, потому что в своей стране они намного дороже. Одним из таких лекарств неожиданно оказались таблетки... белорусского производства. Препарат «Фенибут» 0,25 N20 ОАО «Белмедпрепараты» стоит в Беларуси от 8,80 руб. А в России этот же препарат белорусского производства можно купить за 55 российских рублей (это около 2 белорусских).



Фото: Вероника Кузнецова (Facebook)

Мы подумали, что, возможно, имеет место подделка. Однако один из дилеров «Белмедпрепаратов» в России подтвердил, что в самом деле закупает «Фенибут» в Беларуси. Вопрос цены — коммерческая тайна.

В ОАО «Белмедпрепараты» на вопрос, почему цена препарата в разы отличается в Беларуси и России, попросили прислать официальный запрос. По словам руководителя планового отдела Анны Харламовой, предприятие ничего не нарушает: «Это свободная цена, данный препарат не относится к перечню лекарственных средств, цена на которые регулируемая».

«Фенибут» — популярный успокоительный препарат. Его используют для борьбы с тревожными состояниями, страхом, бессонницей и для профилактики укачивания. Также его прописывают как ноотроп, способный улучшать память и внимание.
 
 
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Как известно, Минздрав предложил поделиться в Facebook информацией о лекарствах, которые белорусы покупают за границей, потому что в своей стране они намного дороже....
 
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