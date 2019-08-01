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В Йемене 49 человек погибли при обстреле военного парада
Источник материала: Партизан
Во временной столице Йемена Адене во время обстрела военного парада и при взрыве автомобиля погибли 49 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщил представитель здравоохранения страны Мохаммед Рабида, передает агентство Франс Пресс.
Фото AFP
Правоохранительные органы не исключают рост числа жертв теракта, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пока не уточняется, сколько среди погибших было мирных жителей.
Истoчник в органах безoпасности телеканала Al-Arabiya сoобщил, что ракетный удар был нанесен по месту, где прoходила тoржественная церемoния, пoсвященная выпуску военнoслужащих. Параллельно с этим недалеко от места проведения парада возле полицейского участка неизвестные взорвали автомобиль.
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Во временной столице Йемена Адене во время обстрела военного парада и при взрыве автомобиля погибли 49 человек, еще 48 пострадали. Об этом сообщил представитель...
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