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Новым послом Латвии в Беларуси назначен Эйнарс Семанис

01.08.2019 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Беларуси станет Эйнарс Семанис. Дипломат сегодня получил от Президента Латвии Эгилса Левитса верительные грамоты для последующего их вручения в стране пребывания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии.



Работу в службе иностранных дел Эйнарс Семанис начал в 1993 году как руководитель Отдела Америки и Австралии, в дальнейшем занимал ряд руководящих должностей, а также работал советником в посольстве Латвии в Китае и в Соединенных Штатах Америки. Он являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Китае, Финляндии, Польше, а с 2015 года возглавлял дипмиссию своей страны в Литве. Ранее работой посольства Латвии в Беларуси руководил Мартиньш Вирсис. 
 
 
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Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Беларуси станет Эйнарс Семанис. Дипломат сегодня получил от Президента Латвии Эгилса Левитса...
 
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