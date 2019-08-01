Новым послом Латвии в Беларуси назначен Эйнарс Семанис









Работу в службе иностранных дел Эйнарс Семанис начал в 1993 году как руководитель Отдела Америки и Австралии, в дальнейшем занимал ряд руководящих должностей, а также работал советником в посольстве Латвии в Китае и в Соединенных Штатах Америки. Он являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Китае, Финляндии, Польше, а с 2015 года возглавлял дипмиссию своей страны в Литве. Ранее работой посольства Латвии в Беларуси руководил Мартиньш Вирсис.