Foreign Policy: «Эра Азии» в мире заканчивается быстрее, чем кто-либо мог представить









enovosty.com. Военно-воздушные силы четырех крупных стран Азии были за шаг до столкновения над Японским морем на прошлой неделе. Россия и Китай устроили совместное «патрулирование». А истребители Южной Кореи совершили по российским самолетам более 300 предупредительных выстрелов, когда они вторглись в зону ПВО страны. Тем временем, взлетели в небо истребители Японии, чтобы защитить свою территорию от возможного огня, информирует





Беспрецедентный контакт стал очередным напоминанием о рисках, которые угрожают миру в Индо-Тихоокеанском регионе. Так называемая «эра Азии», которую прославляли писатели Кишор Мабубани и Мартин Жак, заканчивается быстрее, чем кто-либо мог представить, — пишет Foreign Policy. От стремительного замедления экономики Китая до демонтажа демократии в Гонконге и новой «холодной войны» между Японией и Южной Кореей — все это свидетельствует, что та динамика, которая должна была привести регион к славному будущему теперь распадается на куски.





Геополитическая турбулентность Азии назревала давно. На самом деле, те, кто был уверен в доминировании Китая над миром, игнорировали слабые места региона десятилетиями. Они говорили, что в этой части планеты появятся общие «азиатские ценности», что влияние США в упадке и глобальное будущее будет определять Пекин и Нью-Дели, а не Вашингтон. Но за кулисами блестящих новых городов фундамент, который должен был гарантировать этот подъем, на самом деле начал разваливаться.









Сначала появилось «землетрясение». Президент США Дональд Трамп развязал торговую войну против Китая, введя 25% пошлину на почти половину всего китайского экспорта на американский рынок. Это усилило темпы китайского экономического замедления. В прошлом году уровень роста ВВП страны был самым низким за последние три десятилетия. И хоть темп на уровне 6,2% до сих пор можно считать надежным, это разоблачает не только последствия торговых действий Трампа, а слабость китайской экономики в целом. Ведь серьезные реформы остановились, а неэффективность снова вернулась. Китайский экспорт в Америку развалился.





Экспорт страны в другие части мира тоже сократился. Тем временем, десятки крупных компаний: от Google до Dell — сокращают или закрывают свое производство в Китае, усиливая замедление и изменяя глобальные цепи поставок. Худшее для будущего китай ой экономики то, что общий долг страны, включая с корпоративным, государственным и долгом домохозяйств теперь достигает 300% от ВВП. И большая его часть застряла в непрозрачных и сложных транзакциях, которые могут стать настоящей бомбой.





Но не только Китай столкнулся с экономическими трудностями. В развитых странах, таких как Южная Корея и Япония, продолжается экономическая вялость, несмотря на годы реформ. Индия, которая ранее стремительно росла, теперь демонстрирует на половину меньший темп. Ее способность наращивать средний класс теперь тоже под вопросом. Такие страхи нависли над всей Юго-Восточной Азией. Экономика – лишь часть проблемы. Нынешние попытки Китая подавить демократии Гонконга и Тайваня разоблачают то, насколько хрупкая политическая стабильность в регионе на самом деле. Демократические протесты в Гонконге продолжаются уже семь недель, приближая опасный момент, когда Пекину придется подумать над вторжением.









Если он отправит армию, чтобы восстановить порядок, это может привести к наиболее кровавой бойни со времен событий на площади Тяньаньмэнь 30 лет назад. Даже устойчивые демократии Азии заплывают в опасные воды. Япония и Южная Корея оказались опасно близко к полному разрыву отношений. Сеул продолжает через свои суды продвигать вопросы, которые остались после Второй мировой войны. Токио отвечает тем, что сокращает химические поставки, критически важные для корейской промышленности электроники. В 2018 году Япония обвинила Южную Корею в том, что ее военный корабль нацелил радар контроля огня на японский патрульный самолет. Это почти привело к военному кризису. Тем временем, Вьетнам ведет конфликт против Китая из-за добычи нефти в Южно-Китайском море.





Вопреки популярной точке зрения, будущее не будет азиатским. Слишком много ключевых индикаторов в регионе двигаются в неправильном направлении. Столкнувшись с глубокими и давними проблемами, народам Азии будет трудно построить лучшие условия жизни. А правительства будут вынуждены заметить, что их возможности ограничены структурными слабостями и дипломатическими дискуссиями.





В долгосрочной перспективе Азия будет переживать подъемы и падения в экономическом росте, а также периоды сотрудничества для борьбы с кризисом. Ровно так же, как и все остальные регионы. Не имея глобального лидерства, азиатские правительства и бизнес будут искать новые идеи и реформы в более успешных регионах по всему миру. Это дает возможность США повлиять на формирование будущего Азии, толкая его к большей открытости и стабильности, соглашаясь работать с теми, кто этого хочет, а также поддерживая миллионы людей со стремлением построить более свободный и зажиточный регион.



