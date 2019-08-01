Источник материала: Интерфакс

Солигорский "Шахтер" сыграл вничью в четверг вечером с "Эсьбергом" в Лиге Европы – 0:0. Данный результат позволил белорусской команде выйти в третий квалификационный раунд турнира.



В первом матче этих команд неделю назад "Шахтер" был сильнее – 2:0.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы солигорский клуб сыграет с "Торино". 8 августа матч пройдет в Италии, 15-го – в Беларуси.

Напомним, что днем ранее и БАТЭ вошел в число участником третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Команда из Борисова проиграла в Лиге чемпионов "Русенборгу" и выбыли в турнир рангом ниже. На стадии того же третьего квалификационного раунда соперником БАТЭ будет боснийский клуб "Сараево".