|
Солигорский "Шахтер" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы
Источник материала: Интерфакс
Солигорский "Шахтер" сыграл вничью в четверг вечером с "Эсьбергом" в Лиге Европы – 0:0. Данный результат позволил белорусской команде выйти в третий квалификационный раунд турнира.
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы солигорский клуб сыграет с "Торино". 8 августа матч пройдет в Италии, 15-го – в Беларуси.
Напомним, что днем ранее и БАТЭ вошел в число участником третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Команда из Борисова проиграла в Лиге чемпионов "Русенборгу" и выбыли в турнир рангом ниже. На стадии того же третьего квалификационного раунда соперником БАТЭ будет боснийский клуб "Сараево".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорский "Шахтер" сыграл вничью в четверг вечером с "Эсьбергом" в Лиге Европы – 0:0. Данный результат позволил белорусской команде выйти в третий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)