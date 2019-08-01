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В Нидерландах вступил в силу запрет на закрывающую лицо одежду

01.08.2019 21:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Запрет на ношение в ряде общественных мест закрывающей лицо одежды вступил в силу в Нидерландах, сообщают в четверг европейские СМИ.

Запрет распространяется на больницы, школы, общественный транспорт и все государственные учреждения. Закон предполагает штраф в размере 150 евро за ношение любой одежды и головных уборов, которые закрывают лицо. В частности, речь идет о мусульманской парандже, чадре и бурке, но также и о лыжных масках и мотоциклетных шлемах.

Местные правозащитники уже выразили недовольство этим запретом, сочтя его проявлением дискриминации.

Сторонники запрета, в том числе лидер нидерландской националистической "Партии свободы" Герт Вилдерс, уверены, что такая мера позволит повысить безопасность в стране.

Подобные законы действуют уже в ряде европейских стран, в частности, во Франции, Германии, Бельгии и Швейцарии.

Ровно год назад такой запрет вступил в силу в Дании. За нарушение этого правила там предусмотрен штраф в 1 тыс. датских крон (134 евро), а штраф за нарушение закона четыре раза подряд составит уже 10 тыс. крон.

 
 
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Запрет на ношение в ряде общественных мест закрывающей лицо одежды вступил в силу в Нидерландах, сообщают в четверг европейские СМИ.
 
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