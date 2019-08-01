В ЕС вступил в силу новый закон о правах родителей и опекунов по уходу за детьми

Источник материала: Интерфакс

Европейский закон, который обеспечивает дополнительные права по уходу за детьми для работающих родителей и опекунов, вступил в силу в четверг, и все государства-члены ЕС должны за три года внедрить его в свое национальное законодательство.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что директива "о сбалансированности профессиональной и личной жизни" устанавливает новые или более строгие правила предоставления отпуска по уходу за ребенком, отцовского и опекунского отпуска, определяет право требовать гибких условий труда.

Это, как считает Еврокомиссия, позволит родителям и опекунам выбирать подходящие для них варианты сочетания работы с семейной жизнью.

"Справедливая и устойчивая Европа означает равную роль женщин и мужчин дома и на работе, - сказал в этой связи первый зампред ЕК Франс Тиммерманс. - Я горжусь вступлением в силу предложенного нами европейского закона о балансе между профессинальной и личной жизнью. Новые правила укрепят гендерное равенство на континенте и улучшат семейную и трудовую жизнь многих европейцев".

Комиссар ЕС по занятости, социальным вопросам и трудовой мобильности Марианна Тиссен полагает, что предприятиям будет легче привлекать и удерживать талантливые кадры, как мужчин, так и женщин, и европейская экономика только выиграет от преодоления гендерного разрыва в сфере занятости.