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«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дмитрий Базылев – новый главный тренер сборной Беларуси по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он шестикратный чемпион мира, а также семикратный призер первенств континента и заслуженный мастер спорта. Ему 40 лет.
В 2014 году Дмитрий Базылев завершил спортивную карьеру, работал со сборной в качестве старшего тренера. В том числе и его стараниями на II Европейских играх в Минске наши самбисты произвели фурор, выиграв 15 медалей, 3 из которых – высшей пробы.
Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
На посту главкома сборной Дмитрий Базылев сменил другого авторитетного специалиста – Вячеслава Кота. Он был у руля дружины 23 года. Уже даже невозможно подсчитать точное количество медалей, которые его подопечные принесли стране. Вячеслав Кот не отошел от дел, он будет выполнять функции старшего тренера.
Вячеслав Кот, старший тренер сборной Беларуси по самбо:
Команда приступила к подготовке к Чемпионату мира, который пройдет в Республике Корее с 8 по 11 ноября.
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Новости Беларуси. Дмитрий Базылев – новый главный тренер сборной Беларуси по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он шестикратный чемпион мира, а также...
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