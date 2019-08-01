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Фермер из Смолевич выращивает арбузы и фиолетовую картошку

01.08.2019 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Диковинки на белорусской земле. Фермер из-под Смолевич готовится к урожаю арбузов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фермер из Смолевич выращивает арбузы и фиолетовую картошку

Полосатая ягода приняла поля хозяйства как родные. На вкус белорусское лакомство не уступает астраханским конкурентам.

Фермер из Смолевич выращивает арбузы и фиолетовую картошку

Фермер из Смолевич выращивает арбузы и фиолетовую картошку

Среди местной экзотики и фиолетовая картошка. Необычный овощ – настоящий кладезь здоровья. Корнеплод помогает предупредить развитие онкологии.

О чудо-инновации в сельском хозяйстве расскажет Екатерина Чичерова.

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Люди в материале: Екатерина Чичерова
 
 
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Новости Беларуси. Диковинки на белорусской земле. Фермер из-под Смолевич готовится к урожаю арбузов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Полосатая ягода...
 
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