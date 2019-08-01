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Фермер из Смолевич выращивает арбузы и фиолетовую картошку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Диковинки на белорусской земле. Фермер из-под Смолевич готовится к урожаю арбузов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Полосатая ягода приняла поля хозяйства как родные. На вкус белорусское лакомство не уступает астраханским конкурентам.
Среди местной экзотики и фиолетовая картошка. Необычный овощ – настоящий кладезь здоровья. Корнеплод помогает предупредить развитие онкологии.
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Новости Беларуси. Диковинки на белорусской земле. Фермер из-под Смолевич готовится к урожаю арбузов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Полосатая ягода...
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