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СК об отравлении рабочих при очистке скважины: «С помощью сотрудников дома-интерната пострадавших вытащили»

01.08.2019 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четыре человека отравились в Минском районе во время работы по очистке стоков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

СК об отравлении рабочих при очистке скважины: «С помощью сотрудников дома-интерната пострадавших вытащили»

Они доставлены в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести. Происшествие произошло на территории дома-интернета для ветеранов войны и труда, когда работники частной фирмы занимались ремонтом водозаборной скважины.

СК об отравлении рабочих при очистке скважины: «С помощью сотрудников дома-интерната пострадавших вытащили»

На глубине около 3 метров 29-летний мастер потерял сознание, получив отравление парами газов от мотопомпы. Оказать помощь пострадавшему спустился 24-летний коллега, которому тоже стало плохо.

СК об отравлении рабочих при очистке скважины: «С помощью сотрудников дома-интерната пострадавших вытащили»

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Мужчины, которые находились на поверхности, надели специальные маски и уже с помощью сотрудников дома-интерната пострадавших вытащили. В рамках проверки назначаются специальные исследования, а также изымаются документы как технического, так и нормативного характера, которые регламентируют деятельность организации и, конечно же, касаются техники безопасности и охраны труда.

СК об отравлении рабочих при очистке скважины: «С помощью сотрудников дома-интерната пострадавших вытащили»

Сейчас мужчины находятся под наблюдением медиков. Эксперты провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев, также следователи уделяют особое внимание причинам, из-за которых произошло происшествие.

Люди в материале: Татьяна Белоног
 
 
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Новости Беларуси. Четыре человека отравились в Минском районе во время работы по очистке стоков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они доставлены в...
 
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