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СК об отравлении рабочих при очистке скважины: «С помощью сотрудников дома-интерната пострадавших вытащили»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четыре человека отравились в Минском районе во время работы по очистке стоков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они доставлены в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести. Происшествие произошло на территории дома-интернета для ветеранов войны и труда, когда работники частной фирмы занимались ремонтом водозаборной скважины.
На глубине около 3 метров 29-летний мастер потерял сознание, получив отравление парами газов от мотопомпы. Оказать помощь пострадавшему спустился 24-летний коллега, которому тоже стало плохо.
Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Сейчас мужчины находятся под наблюдением медиков. Эксперты провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев, также следователи уделяют особое внимание причинам, из-за которых произошло происшествие.
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СК об отравлении рабочих при очистке скважины: «С помощью сотрудников дома-интерната пострадавших вытащили»
Новости Беларуси. Четыре человека отравились в Минском районе во время работы по очистке стоков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они доставлены в...
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