Популярный шеринг. Электросамокаты и велосипеды – все за и против

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Электросамокаты, велосипеды с электродвигателем и прочие популярные в последнее время средства передвижения вскоре станут полноценными транспортными средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Главное здесь безопасность не только любителей прокатиться с ветерком, но и пешеходов.

Григорий Азарёнок продолжит .

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