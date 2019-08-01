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Популярный шеринг. Электросамокаты и велосипеды – все за и против

01.08.2019 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Электросамокаты, велосипеды с электродвигателем и прочие популярные в последнее время средства передвижения вскоре станут полноценными транспортными средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Популярный шеринг. Электросамокаты и велосипеды – все за и против

Главное здесь безопасность не только любителей прокатиться с ветерком, но и пешеходов.

Григорий Азарёнок продолжит.

Как работает шеринг в Беларуси и кто ездит бесплатно?

Подросток скинул каршеринговый велосипед в Свислочь, а его друг снимал это на видео

Люди в материале: Григорий Азаренок
 
 
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Новости Беларуси. Электросамокаты, велосипеды с электродвигателем и прочие популярные в последнее время средства передвижения вскоре станут полноценными...
 
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