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Популярный шеринг. Электросамокаты и велосипеды – все за и против
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Электросамокаты, велосипеды с электродвигателем и прочие популярные в последнее время средства передвижения вскоре станут полноценными транспортными средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Главное здесь безопасность не только любителей прокатиться с ветерком, но и пешеходов.
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Новости Беларуси. Электросамокаты, велосипеды с электродвигателем и прочие популярные в последнее время средства передвижения вскоре станут полноценными...
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