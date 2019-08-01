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Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

01.08.2019 23:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Высокопрочный чугун даст новые возможности белорусским машиностроителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты «Гомсельмаша» вместе с учёными разработали современный материал, на который уже получен патент.

Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

«Чугун с шаровидным графитом и высоким сопротивлением усталости» имеет особые свойства. Он прочнее обычного серого чугуна в три раза и может применяться для изготовления деталей, для которых ранее использовалась более дорогая в обработке сталь.

Преимущества новинки – в материале Александра Добрияна.

Над созданием собственного аналога западным чугунам в Беларуси задумались более десяти лет назад. И буквально с нуля создали материал с уникальными свойствами.

Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

Сергей Тюрин, ведущий специалист лаборатории ОАО «Гомсельмаш»:
Главные его свойства – это высокое сопротивление усталости, высокая прочность. Прочность, как у высоколегированной стали, а служебные технические свойства, как у высокопрочных чугунов.

Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

В рецепте инновационного чугуна, помимо железа, порядка десяти легирующих металлов. Есть даже титан. Но основные свойства обеспечиваются добавлением никеля, молибдена и меди. Материал запатентован, имеет собственный СТБ, детали из него уже запущены в производство. Из высокопрочного чугуна изготавливают ножи для кормоуборочных комбайнов. Ранее это была позиция импорта.

Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

Павел Дробышевский, начальник лаборатории ОАО «Гомсельмаш»:
Он может применяться в любых отраслях машиностроения. Преимущество чугуна в чём: изготовление деталей дешевле. Детали получаются на 10-12% легче, но из нашего чугуна у деталей свойства будут сопоставимы со свойствами стали.

Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

По этому же пути идут ведущие машиностроительные корпорации планеты: свои высокопрочные чугуны есть в Европе и Америке, их пытаются создать в Египте, России и Китае. На постсоветском пространстве белорусы первыми добились успеха.

Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

Александр Добриян, СТВ:
Комбайн с жаткой и полным бункером весит более 25 тонн. Столько же весит легендарный танк Т-34. Именно поэтому конструкторы постоянно ищут способ сделать комбайн легче. Каждый сэкономленный килограмм – это уменьшение расхода топлива и нагрузки на почву.

Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

С увеличением количества деталей из высокопрочного чугуна комбайн будет становиться легче и дешевле. Этого же требовал и глава государства Александр Лукашенко, посещая Гомельскую область.

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Первая деталь из высокопрочного чугуна, ушедшая в серию, оказалась дешевле импортного аналога на те самые 20%. Вектор развития производства гомельские комбайностроители выбрали давно. Их  машины – современный и наукоёмкий продукт, а вложения в собственные разработки это всегда недешево.

Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

Александр Лукашенко: «Гомсельмаш» был, есть и будет»

Новый чугун – это вклад гомельских учёных в развитие всей отечественной промышленности. Материал пригодится не только в машиностроении: из высокопрочного чугуна можно отливать даже железнодорожные рельсы. Опытная партия уже прошла первые испытания.

Люди в материале: Александр Добриян, Сергей Тюрин, Павел Дробышевский
 
 
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Новости Беларуси. Высокопрочный чугун даст новые возможности белорусским машиностроителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты...
 
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