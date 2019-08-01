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Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Высокопрочный чугун даст новые возможности белорусским машиностроителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты «Гомсельмаша» вместе с учёными разработали современный материал, на который уже получен патент.
«Чугун с шаровидным графитом и высоким сопротивлением усталости» имеет особые свойства. Он прочнее обычного серого чугуна в три раза и может применяться для изготовления деталей, для которых ранее использовалась более дорогая в обработке сталь.
Над созданием собственного аналога западным чугунам в Беларуси задумались более десяти лет назад. И буквально с нуля создали материал с уникальными свойствами.
Сергей Тюрин, ведущий специалист лаборатории ОАО «Гомсельмаш»:
В рецепте инновационного чугуна, помимо железа, порядка десяти легирующих металлов. Есть даже титан. Но основные свойства обеспечиваются добавлением никеля, молибдена и меди. Материал запатентован, имеет собственный СТБ, детали из него уже запущены в производство. Из высокопрочного чугуна изготавливают ножи для кормоуборочных комбайнов. Ранее это была позиция импорта.
Павел Дробышевский, начальник лаборатории ОАО «Гомсельмаш»:
По этому же пути идут ведущие машиностроительные корпорации планеты: свои высокопрочные чугуны есть в Европе и Америке, их пытаются создать в Египте, России и Китае. На постсоветском пространстве белорусы первыми добились успеха.
Александр Добриян, СТВ:
С увеличением количества деталей из высокопрочного чугуна комбайн будет становиться легче и дешевле. Этого же требовал и глава государства Александр Лукашенко, посещая Гомельскую область.
Первая деталь из высокопрочного чугуна, ушедшая в серию, оказалась дешевле импортного аналога на те самые 20%. Вектор развития производства гомельские комбайностроители выбрали давно. Их машины – современный и наукоёмкий продукт, а вложения в собственные разработки это всегда недешево.
Новый чугун – это вклад гомельских учёных в развитие всей отечественной промышленности. Материал пригодится не только в машиностроении: из высокопрочного чугуна можно отливать даже железнодорожные рельсы. Опытная партия уже прошла первые испытания.
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Новости Беларуси. Высокопрочный чугун даст новые возможности белорусским машиностроителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты...
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