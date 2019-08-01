Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Узбекистан наладят поставки совместной продукции в третьи страны. Такое решение приняли на встрече президенты Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев. В Минске проходит первый официальный визит лидера Узбекистана, передает телеканал «МИР 24».

«Я хочу сказать, что я очень удовлетворен итогами наших переговоров. Визит был насыщенным, он был первым. Мы о многом договорились. Я очень благодарен за такой радушный прием, за такую откровенность, за такую искренность и такую политическую волю», – сказал Мирзиеев.

Лидеры обсудили перезагрузку отношений двух стран и перспективы крупных совместных проектов. По итогам встреч – сначала в узком, а потом и в расширенном формате – Лукашенко и Мирзиеев намерены выйти на товарооборот в миллиард долларов.

Во Дворце независимости сегодня были подписаны десятки соглашений. В эти дни в белорусской столице – огромная делегация узбекистанских чиновников и бизнесменов – около тысячи человек.