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Беларусь и Узбекистан наладят поставки совместной продукции в третьи страны

02.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Узбекистан наладят поставки совместной продукции в третьи страны. Такое решение приняли на встрече президенты Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев. В Минске проходит первый официальный визит лидера Узбекистана, передает телеканал «МИР 24».

«Я хочу сказать, что я очень удовлетворен итогами наших переговоров. Визит был насыщенным, он был первым. Мы о многом договорились. Я очень благодарен за такой радушный прием, за такую откровенность, за такую искренность и такую политическую волю», – сказал Мирзиеев.

Лидеры обсудили перезагрузку отношений двух стран и  перспективы крупных совместных проектов. По итогам встреч – сначала в узком, а потом и в расширенном формате – Лукашенко и Мирзиеев намерены выйти на товарооборот в миллиард долларов.

Во Дворце независимости сегодня были подписаны десятки соглашений. В эти дни в белорусской столице – огромная делегация узбекистанских чиновников и бизнесменов – около тысячи человек.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом сегодня в Минске договорились президенты стран Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев.
 
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