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Беларусь и Узбекистан наладят поставки совместной продукции в третьи страны
02.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Узбекистан наладят поставки совместной продукции в третьи страны. Такое решение приняли на встрече президенты Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев. В Минске проходит первый официальный визит лидера Узбекистана, передает телеканал «МИР 24».
Лидеры обсудили перезагрузку отношений двух стран и перспективы крупных совместных проектов. По итогам встреч – сначала в узком, а потом и в расширенном формате – Лукашенко и Мирзиеев намерены выйти на товарооборот в миллиард долларов.
Во Дворце независимости сегодня были подписаны десятки соглашений. В эти дни в белорусской столице – огромная делегация узбекистанских чиновников и бизнесменов – около тысячи человек.
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Об этом сегодня в Минске договорились президенты стран Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев.
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