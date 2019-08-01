И снова о безопасности…

Источник материала: Новости Волковыска

Волковысские спасатели активно посещают пришкольные лагеря и детские сады в рамках акции «Каникулы без дыма и огня». На этой неделе спасатели побывали с визитом в гостях у ребят в ГУО «Красносельский ясли-сад № 2», ГУО «Красносельский ясли-сад Крыничка», ГУО «Детский сад №9 г. Волковыска» и ГУО «Ясли-сад №1 г.Волковыска», ГУО «Ясли-сад №2 г.Волковыска».

Ребята вспоминали правила безопасного поведения и номера экстренных служб в играх «безопасные классики» и «интерактивная улитка», примеряли боевую одежду спасателя, принимали участие в пожарной викторине.

Спасатели продемонстрировали работу аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, а так же провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде, в лесу, при грозе, при пожаре, а также об опасности бытовой химии, рассказали о пользе мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом!».

После, приятным подарком для всех присутствующих, была демонстрация тушения спасателями «условного» пожара.

Самые активные участники получили море положительных эмоций и наглядно-изобразительную продукции от МЧС.



























