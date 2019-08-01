Помните, как охранник запрещал снимать видео в Короне? Вот что ответили в прокуратуре

Источник материала: Виртуальный Брест

Можно снимать в торговых объектах или нет - давний конфликт между покупателем и продавцом. Последний известный нам случай в Бресте зафиксировали (в прямом смысле слова, на камеру) в Короне .





Охранник запретил вести съёмку, сославшись на разного рода внутренние инструкции и даже на коммерческую тайну и частную собственность.