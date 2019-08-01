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Помните, как охранник запрещал снимать видео в Короне? Вот что ответили в прокуратуре
02.08.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Можно снимать в торговых объектах или нет - давний конфликт между покупателем и продавцом. Последний известный нам случай в Бресте
Охранник запретил вести съёмку, сославшись на разного рода внутренние инструкции и даже на коммерческую тайну и частную собственность.
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Можно снимать в торговых объектах или нет - давний конфликт между покупателем и продавцом. Последний известный нам случай в Бресте зафиксировали (в прямом смысле...
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