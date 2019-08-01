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Помните, как охранник запрещал снимать видео в Короне? Вот что ответили в прокуратуре

02.08.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Можно снимать в торговых объектах или нет - давний конфликт между покупателем и продавцом. Последний известный нам случай в Бресте зафиксировали (в прямом смысле слова, на камеру) в Короне.

Помните, как охранник запрещал снимать видео в Короне? Вот что ответили в прокуратуре

Охранник запретил вести съёмку, сославшись на разного рода внутренние инструкции и даже на коммерческую тайну и частную собственность.

 
Теги: Брест
 
 
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  Можно снимать в торговых объектах или нет - давний конфликт между покупателем и продавцом. Последний известный нам случай в Бресте зафиксировали (в прямом смысле...
 
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