2 августа - празднование Дня десантников и сил специальных операций

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционно День десантников и сил специальных операций пройдет в стране с большим размахом. Так, 2 августа запланировано проведение различных акций с участием военнослужащих войсковой части 89417, 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригад, показательные выступления воинов ССО, демонстрация военной и специальной техники, праздничные концерты, экскурсии и многое-многое другое.





В праздничных мероприятиях примут участие представители городских властей, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие из других стран – участники Армейских международных игр – 2019.





Подробнее о мероприятиях – на инфографике. и в афише сайта . Начало в Бресте - в 9.50 в микрорайоне Южный. До этого состоится возложение цветов в парке Воинов-интернационалистов.