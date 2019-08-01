|
2 августа - празднование Дня десантников и сил специальных операций
02.08.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Традиционно День десантников и сил специальных операций пройдет в стране с большим размахом. Так, 2 августа запланировано проведение различных акций с участием военнослужащих войсковой части 89417, 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригад, показательные выступления воинов ССО, демонстрация военной и специальной техники, праздничные концерты, экскурсии и многое-многое другое.
В праздничных мероприятиях примут участие представители городских властей, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие из других стран – участники Армейских международных игр – 2019.
Подробнее о мероприятиях – на инфографике. и в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно День десантников и сил специальных операций пройдет в стране с большим размахом. Так, 2 августа запланировано проведение различных акций с участием...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)