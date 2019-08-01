Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Источник материала: Виртуальный Брест

Выставка «Привет, Брест!», расположенная в центре Бреста, в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра, накануне празднования Дня города, несомненно, стала одним из самых больших культурных событий месяца.





Стоит поздравить авторов, кураторов и организаторов выставки с успешной реализацией, пишет ПроСВІТ.





У польской национальной школе плакатов есть хорошие традиции. Следует помнить, что в столице Польши есть отдельный музей плакатов.





Спрос на хорошо развитом рекламном рынке, сильные позиции Национальной киношколы способствуют существованию учебных центров для плакатов, таких как Академия искусств в Катовице (Польша). Но реализовать такую ​​идею брестскими творческими силами (рекламные агентства, школы искусств, отделы) не так просто.





Усилиями 40 студентов и преподавателей было создано 60 плакатов на тему Тысячелетия Бреста. Идея выставки родилась в Брестском выставочном центре после прошлогодней экспозиции произведений мастеров плакатов в Катовице.





Плакаты, представленные на выставке, были созданы в мастерской изображений, рекламы и визуальной идентификации и в мастерской плакатов Академии искусств имени Романа Каляруса в Катовице. Естественно, руководители обеих учреждений проф. Катажина Гавриш-Оландэр и доктор Моника Старович присутствовали на его открытии.





Работа над выставкой стала большой творческой задачей для авторского коллектива. Куратор выставки, профессор Академии искусств в Катовице Катажина Гавриш-Оландэр сказала: «Изучая историю Брестской области, студенты были очарованы обилием ландшафта, историческими событиями и легендами. Переплетение различных религий, политики, войн и обычного бытия человека в мирное время, произведения искусства, артефакты и архитектура легли в основу тысячелетнего существования этого необычного города».





Кроме самих плакатов, участники выставки подготовили каталог. В нем доктор Мариан Славицкий, который также посетил Брест, пишет: «Плакаты, разработанные студентами Академии искусств, иллюстрирующие исторические изменения, культурное разнообразие, которые создавали идентичность города на протяжении веков».





Глядя на работу учителей и учеников ни на минуту, вы не должны забывать, что вы имеете дело с искусством. Произведение искусства не копирует действительность, он раскрывает художественную ценность образа, который появился в воображении автора под воздействием определенной действительности.





Именно поэтому в каталоге представлены слова философа и журналиста Яцека Оландэра: «История никогда не является материальной вещью, история — это память».





Восприятие автора отдаленно географически, во времени, культурно и является слепком форм и эмоций.





Мелочи. Жизнь состоит из мелочей. Именно на них следует обратить внимание после первого впечатления от работы. Выставка польских студентов и преподавателей подарила жителям Бреста несколько отличных изображений. Один из них представлен плакатом куратора выставки Катажине Гавриш-Оландэр.





Образ ангела, которому удалось стать одним из символов города через несколько лет после установки памятника тысячелетия, автор трактовал в византийской иконографической традиции, написанных на досках икон. Но он не охранник, а хозяйка одетая в изысканное традиционное одеяние. Обычность народного порядка не вредит общему имиджу.





А сам цветущий памятник тысячелетия, который посвящен князю и королю, создает праздничное настроение.





Сердцем города является его древний центр, который сейчас находится на территории Брестской крепости. И неважно, что вы должны мысленно перенести сюда архитектурные памятники современного Бреста, в том числе упомянутый памятник.





Есть и достопримечательности прошлого, которые сейчас потеряны. Один из плакатов использовал исторические здания не только из города, но и из региона.





Есть ориентиры, которые вписаны в символы города. Башня в местах слияния Муховца и Буга с городским гербом впечатляет своим пламенным румянцем, потом растворяется в декоративной сети.





Зубчатая башня долгое время была одним из самых ярких символов Бреста. Причина, конечно, кроется в величественно-романтическом образе Холмских ворот Брестской крепости, но не только.





Прошлое города связано с крупными мировыми войнами, многими региональными противостояниями, защитой прав и свободы его жителей.





Твердыня на Буге похожа на выжженный крик, камень духа, монолит надежности.





И через сам город, улицы его микрорайонов, сияет тысячелетие.





Один из самых неожиданных образов, веселый образ центрального памятника Брестской крепости в стиле эстрадного искусства. Мрачный воин примерил любовь, счастливый, игривый образ денди. Не будем забывать, что автор далек от действительности и предлагает новую перспективу. За ним новое поколение, которое видит прошлое другими глазами. Для тех, кто знаком с трагедией защитников Брестской крепости, такой трагикомизм, естественно, пугает и тревожит.





Вышитый орнамент является постоянно. Это как символ традиции, как изображение государственного флага Беларуси.





Город как центр, транспортный, культурный, исторический. И над всеми доминирует красная веревка недавнего прошлого.





Еще один символ города, фонари, относительно новый, но с исторической точки зрения древний.





Стилизованные художественные фонари давно превратили бульвар Гоголя в масла фонарей.





А на центральной пешеходной улице города есть традиция зажигать газовые фонари.





Оригинально интерпретированы и городской герб, его краски и геральдическая фигура.





Появилась гениальное предложение для участников городских карнавалов или фанатов ролевых игр.





Существует также экспрессионистское видение, оружие в виде соблазнительных губ, переплетенных изображений и многое другое.





Благодаря авторскому взгляду лук стал символом целеустремленности, движения вперед, силы и здоровья.





Поражает ренессансно-барочное написание названия.





Брестская стрела стала одним из элементов лабиринта исторической судьбы города.





На одном из плакатов автор решил внести национальные цвета в исторические меандры и написать название города на разных языках.

Пример выставки показывает, что легкодоступной информации об историко-культурное наследие Бреста должно быть как можно больше. Тогда художникам будет проще избежать искаженных стереотипов и создать настоящие шедевры.

Плакаты можно будет увидеть в выставочном центре (ул. Советская, 54, Брест) до 11 августа.