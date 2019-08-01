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Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)
02.08.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Выставка «Привет, Брест!», расположенная в центре Бреста, в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра, накануне празднования Дня города, несомненно, стала одним из самых больших культурных событий месяца.
Стоит поздравить авторов, кураторов и организаторов выставки с успешной реализацией,
У польской национальной школе плакатов есть хорошие традиции. Следует помнить, что в столице Польши есть отдельный музей плакатов.
Спрос на хорошо развитом рекламном рынке, сильные позиции Национальной киношколы способствуют существованию учебных центров для плакатов, таких как Академия искусств в Катовице (Польша). Но реализовать такую идею брестскими творческими силами (рекламные агентства, школы искусств, отделы) не так просто.
Усилиями 40 студентов и преподавателей было создано 60 плакатов на тему Тысячелетия Бреста. Идея выставки родилась в Брестском выставочном центре после прошлогодней экспозиции произведений мастеров плакатов в Катовице.
Плакаты, представленные на выставке, были созданы в мастерской изображений, рекламы и визуальной идентификации и в мастерской плакатов Академии искусств имени Романа Каляруса в Катовице. Естественно, руководители обеих учреждений проф. Катажина Гавриш-Оландэр и доктор Моника Старович присутствовали на его открытии.
Работа над выставкой стала большой творческой задачей для авторского коллектива. Куратор выставки, профессор Академии искусств в Катовице Катажина Гавриш-Оландэр сказала: «Изучая историю Брестской области, студенты были очарованы обилием ландшафта, историческими событиями и легендами. Переплетение различных религий, политики, войн и обычного бытия человека в мирное время, произведения искусства, артефакты и архитектура легли в основу тысячелетнего существования этого необычного города».
Кроме самих плакатов, участники выставки подготовили каталог. В нем доктор Мариан Славицкий, который также посетил Брест, пишет: «Плакаты, разработанные студентами Академии искусств, иллюстрирующие исторические изменения, культурное разнообразие, которые создавали идентичность города на протяжении веков».
Глядя на работу учителей и учеников ни на минуту, вы не должны забывать, что вы имеете дело с искусством. Произведение искусства не копирует действительность, он раскрывает художественную ценность образа, который появился в воображении автора под воздействием определенной действительности.
Именно поэтому в каталоге представлены слова философа и журналиста Яцека Оландэра: «История никогда не является материальной вещью, история — это память».
Восприятие автора отдаленно географически, во времени, культурно и является слепком форм и эмоций.
Мелочи. Жизнь состоит из мелочей. Именно на них следует обратить внимание после первого впечатления от работы.
Образ ангела, которому удалось стать одним из символов города через несколько лет после установки памятника тысячелетия, автор трактовал в византийской иконографической традиции, написанных на досках икон. Но он не охранник, а хозяйка одетая в изысканное традиционное одеяние. Обычность народного порядка не вредит общему имиджу.
А сам цветущий памятник тысячелетия, который посвящен князю и королю, создает праздничное настроение.
Сердцем города является его древний центр, который сейчас находится на территории Брестской крепости. И неважно, что вы должны мысленно перенести сюда архитектурные памятники современного Бреста, в том числе упомянутый памятник.
Есть и достопримечательности прошлого, которые сейчас потеряны. Один из плакатов использовал исторические здания не только из города, но и из региона.
Есть ориентиры, которые вписаны в символы города. Башня в местах слияния Муховца и Буга с городским гербом впечатляет своим пламенным румянцем, потом растворяется в декоративной сети.
Зубчатая башня долгое время была одним из самых ярких символов Бреста. Причина, конечно, кроется в величественно-романтическом образе Холмских ворот Брестской крепости, но не только.
Прошлое города связано с крупными мировыми войнами, многими региональными противостояниями, защитой прав и свободы его жителей.
Твердыня на Буге похожа на выжженный крик, камень духа, монолит надежности.
И через сам город, улицы его микрорайонов, сияет тысячелетие.
Один из самых неожиданных образов, веселый образ центрального памятника Брестской крепости в стиле эстрадного искусства. Мрачный воин примерил любовь, счастливый, игривый образ денди. Не будем забывать, что автор далек от действительности и предлагает новую перспективу. За ним новое поколение, которое видит прошлое другими глазами. Для тех, кто знаком с трагедией защитников Брестской крепости, такой трагикомизм, естественно, пугает и тревожит.
Вышитый орнамент является постоянно. Это как символ традиции, как изображение государственного флага Беларуси.
Город как центр, транспортный, культурный, исторический. И над всеми доминирует красная веревка недавнего прошлого.
Еще один символ города, фонари, относительно новый, но с исторической точки зрения древний.
Стилизованные художественные фонари давно превратили бульвар Гоголя в масла фонарей.
А на центральной пешеходной улице города есть традиция зажигать газовые фонари.
Оригинально интерпретированы и городской герб, его краски и геральдическая фигура.
Появилась гениальное предложение для участников городских карнавалов или фанатов ролевых игр.
Существует также экспрессионистское видение, оружие в виде соблазнительных губ, переплетенных изображений и многое другое.
Благодаря авторскому взгляду лук стал символом целеустремленности, движения вперед, силы и здоровья.
Поражает ренессансно-барочное написание названия.
Брестская стрела стала одним из элементов лабиринта исторической судьбы города.
На одном из плакатов автор решил внести национальные цвета в исторические меандры и написать название города на разных языках.
Пример выставки показывает, что легкодоступной информации об историко-культурное наследие Бреста должно быть как можно больше. Тогда художникам будет проще избежать искаженных стереотипов и создать настоящие шедевры.
Плакаты можно будет увидеть в выставочном центре (ул. Советская, 54, Брест) до 11 августа.
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Выставка «Привет, Брест!», расположенная в центре Бреста, в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра, накануне празднования Дня...
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