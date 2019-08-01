ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

02.08.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Выставка «Привет, Брест!», расположенная в центре Бреста, в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра, накануне празднования Дня города, несомненно, стала одним из самых больших культурных событий месяца.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Стоит поздравить авторов, кураторов и организаторов выставки с успешной реализацией, пишет ПроСВІТ.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

У польской национальной школе плакатов есть хорошие традиции. Следует помнить, что в столице Польши есть отдельный музей плакатов.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Спрос на хорошо развитом рекламном рынке, сильные позиции Национальной киношколы способствуют существованию учебных центров для плакатов, таких как Академия искусств в Катовице (Польша). Но реализовать такую ​​идею брестскими творческими силами (рекламные агентства, школы искусств, отделы) не так просто.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Усилиями 40 студентов и преподавателей было создано 60 плакатов на тему Тысячелетия Бреста. Идея выставки родилась в Брестском выставочном центре после прошлогодней экспозиции произведений мастеров плакатов в Катовице.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Плакаты, представленные на выставке, были созданы в мастерской изображений, рекламы и визуальной идентификации и в мастерской плакатов Академии искусств имени Романа Каляруса в Катовице. Естественно, руководители обеих учреждений проф. Катажина Гавриш-Оландэр и доктор Моника Старович присутствовали на его открытии.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Работа над выставкой стала большой творческой задачей для авторского коллектива. Куратор выставки, профессор Академии искусств в Катовице Катажина Гавриш-Оландэр сказала: «Изучая историю Брестской области, студенты были очарованы обилием ландшафта, историческими событиями и легендами. Переплетение различных религий, политики, войн и обычного бытия человека в мирное время, произведения искусства, артефакты и архитектура легли в основу тысячелетнего существования этого необычного города».

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Кроме самих плакатов, участники выставки подготовили каталог. В нем доктор Мариан Славицкий, который также посетил Брест, пишет: «Плакаты, разработанные студентами Академии искусств, иллюстрирующие исторические изменения, культурное разнообразие, которые создавали идентичность города на протяжении веков».

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Глядя на работу учителей и учеников ни на минуту, вы не должны забывать, что вы имеете дело с искусством. Произведение искусства не копирует действительность, он раскрывает художественную ценность образа, который появился в воображении автора под воздействием определенной действительности.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Именно поэтому в каталоге представлены слова философа и журналиста Яцека Оландэра: «История никогда не является материальной вещью, история — это память».

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Восприятие автора отдаленно географически, во времени, культурно и является слепком форм и эмоций.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Мелочи. Жизнь состоит из мелочей. Именно на них следует обратить внимание после первого впечатления от работы. Выставка польских студентов и преподавателей подарила жителям Бреста несколько отличных изображений. Один из них представлен плакатом куратора выставки Катажине Гавриш-Оландэр.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Образ ангела, которому удалось стать одним из символов города через несколько лет после установки памятника тысячелетия, автор трактовал в византийской иконографической традиции, написанных на досках икон. Но он не охранник, а хозяйка одетая в изысканное традиционное одеяние. Обычность народного порядка не вредит общему имиджу.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

А сам цветущий памятник тысячелетия, который посвящен князю и королю, создает праздничное настроение.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Сердцем города является его древний центр, который сейчас находится на территории Брестской крепости. И неважно, что вы должны мысленно перенести сюда архитектурные памятники современного Бреста, в том числе упомянутый памятник.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Есть и достопримечательности прошлого, которые сейчас потеряны. Один из плакатов использовал исторические здания не только из города, но и из региона.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Есть ориентиры, которые вписаны в символы города. Башня в местах слияния Муховца и Буга с городским гербом впечатляет своим пламенным румянцем, потом растворяется в декоративной сети.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Зубчатая башня долгое время была одним из самых ярких символов Бреста. Причина, конечно, кроется в величественно-романтическом образе Холмских ворот Брестской крепости, но не только.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Прошлое города связано с крупными мировыми войнами, многими региональными противостояниями, защитой прав и свободы его жителей.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Твердыня на Буге похожа на выжженный крик, камень духа, монолит надежности.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

И через сам город, улицы его микрорайонов, сияет тысячелетие.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Один из самых неожиданных образов, веселый образ центрального памятника Брестской крепости в стиле эстрадного искусства. Мрачный воин примерил любовь, счастливый, игривый образ денди. Не будем забывать, что автор далек от действительности и предлагает новую перспективу. За ним новое поколение, которое видит прошлое другими глазами. Для тех, кто знаком с трагедией защитников Брестской крепости, такой трагикомизм, естественно, пугает и тревожит.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Вышитый орнамент является постоянно. Это как символ традиции, как изображение государственного флага Беларуси.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Город как центр, транспортный, культурный, исторический. И над всеми доминирует красная веревка недавнего прошлого.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Еще один символ города, фонари, относительно новый, но с исторической точки зрения древний.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Стилизованные художественные фонари давно превратили бульвар Гоголя в масла фонарей.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

А на центральной пешеходной улице города есть традиция зажигать газовые фонари.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Оригинально интерпретированы и городской герб, его краски и геральдическая фигура.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Появилась гениальное предложение для участников городских карнавалов или фанатов ролевых игр.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Существует также экспрессионистское видение, оружие в виде соблазнительных губ, переплетенных изображений и многое другое.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Благодаря авторскому взгляду лук стал символом целеустремленности, движения вперед, силы и здоровья.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Поражает ренессансно-барочное написание названия.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

Брестская стрела стала одним из элементов лабиринта исторической судьбы города.

Польские студенты создали плакаты в честь 1000-летия Бреста (и вам точно надо это видеть)

На одном из плакатов автор решил внести национальные цвета в исторические меандры и написать название города на разных языках.

Пример выставки показывает, что легкодоступной информации об историко-культурное наследие Бреста должно быть как можно больше. Тогда художникам будет проще избежать искаженных стереотипов и создать настоящие шедевры.

Плакаты можно будет увидеть в выставочном центре (ул. Советская, 54, Брест) до 11 августа.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Выставка «Привет, Брест!», расположенная в центре Бреста, в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра, накануне празднования Дня...
 
Новости дня
Новости разные
 
И снова о безопасности…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика