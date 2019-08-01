Х летняя спартакиада «Сделай правильный выбор» в Ленинском районе г. Бреста продолжается. Состоялись соревнования по шахматам

Источник материала: Виртуальный Брест

В первый день августа в шахматно-шашечном клубе в парке культуры и отдыха собрались более 50 юных шахматистов района.





Главный судья соревнований Берлин Дмитрий Владимирович, педагог дополнительного образования ГУО «Многопрофильный центр детей и молодёжи», провел соревнования и определил первых, как в командном, так и в личном зачете.





1-е место заняла команда средней школы № 32;

2-е место - команда средней школы № 5;

3-е место - команда средней школы № 27;

4-е место - команда средней школа № 8.

Победители в номинации «Самый результативный игрок» - учащиеся средней школы № 32 Шаповалов Сергей и Ковалевич Ксения.

«Самые юные игроки» - Наумчик Марина (средняя школа № 5) и Супрунчук Алексей (средняя школа № 18).

Победителям были вручены памятные сувениры от организаторов спартакиады - комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района, инспекции по делам несовершеннолетних района, Ленинского РК ОО «БРСМ». Сладкие призы от ОАО «Берестейский пекарь» получили все участники соревнований.

Напомним читателям, что Летняя спартакиада проходит десятый год подряд. Этот проект востребован, с каждым годом набирает все большую популярность среди несовершеннолетних детей и молодежи. Помимо организации содержательного досуга несовершеннолетних во время каникул, популяризация такого вида спорта, как шахматы, непременно разовьет умственные способности детей, укрепит логику и волю. Возможно, выявит будущих результативных шахматистов!