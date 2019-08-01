ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За время II Европейских игр было продано 88 тысяч Лесиков. Маркетинговая кампания – в цифрах

02.08.2019 00:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 88 тысяч Лесиков было распродано во время II Европейских игр в Минске. Такие цифры были озвучены на специальной пресс-конференции, посвященной маркетинговой кампании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За время II Европейских игр было продано 88 тысяч Лесиков. Маркетинговая кампания – в цифрах

Так, наряду с талисманом соревнований в топе продаж значились чулочные изделия и магниты. Всего же лицензионную наклейку получили более 1 миллиона 221 тысяч товаров. Были установлены и рекорды: так, например, в одном из популярных мессенджеров было зафиксировано достижение по количеству подписчиков для стран СНГ – 490.000 человек следили за результатами соревнований. Охват аудитории в соцсетях составил 812 миллионов человек.

За время II Европейских игр было продано 88 тысяч Лесиков. Маркетинговая кампания – в цифрах

Что же касаемо реализации билетов, то было продано около 233 тысяч квитков. Последний купили прямо время церемонии закрытия – в 22:54. В топ-3 у зрителей были легкая атлетика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика и акробатика.

За время II Европейских игр было продано 88 тысяч Лесиков. Маркетинговая кампания – в цифрах

Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Мы использовали абсолютно все каналы продвижения: от классических до диджитал. Тем более, что диджитал набирает огромные обороты, о чем свидетельствует наша кампания. Она охватила огромное количество населения – более 812 миллионов человек. Это те люди, которые следили, читали и смотрели посты об Играх, комментировали, обсуждали их. Это огромное количество людей, которое зажгло Европейские игры в сети.

Люди в материале: Максим Кошкалда
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 88 тысяч Лесиков было распродано во время II Европейских игр в Минске. Такие цифры были озвучены на специальной пресс-конференции, посвященной...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика