Азаренко проиграла хорватке Векич в Сан-Хосе. Вместо тренера на коучинг к Вике приходил друг

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко уступила хорватке Донне Векич во втором круге турнира в Сан-Хосе (призовой фонд — 876,18 тыс. долларов) — 4:6, 3:6. А ведь в первой партии Азаренко имела большое преимущество, на что Векич ответила пятью выигранными геймами подряд.

Виктория Азаренко (38 WTA) начала встречу против Донны Векич (25 WTA) с реализованного брейк-пойнта, затем взяла «под ноль» гейм на подаче. Очень агрессивно действовала Вика в пятом гейме, заработав тройной брейк-пойнт. Векич не сдавалась: вынудила Азаренко ошибиться по длине и забила сама. Впрочем, на третьем брейк-пойнте у Донны после подачи случился срыв, так что Вика повела в счете с двумя брейками — 4:1.

В шестом гейме Векич оформила обратный брейк, когда на первом для себя брейк-пойнте оказалась лучше Азаренко в игре на задней линии. В восьмом гейме Вика испытала проблемы с вводом мяча в игру, допустив три двойных ошибки, из чего Донна также извлекла пользу — 4:4. Два виннера в завершении девятого гейма позволили Векич впервые в матче повести в счете.

Вскоре Донна получила брейк-пойнт при приеме на сет, когда Вика допустила промах при исполнении удара с лета. Потом Вика дважды не сумела подать и в итоге проиграла партию — 4:6. Она разбила ракетку о корт, за что получила предупреждение от судьи на вышке.