В Глубоком 2 августа откроют магазин «Санта». Будет бесплатное мороженое

Источник материала: Tut.by

В центре Глубокого — на улице Красноармейской, 23 — 2 августа в 14.00 откроется первый магазин «Санта». Покупателям на открытии раздадут бесплатное мороженое.

В торговом зале площадью около 400 кв.м. есть рыбный, мясной, молочный отделы, отдел с овощами и фруктами. Заработает кулинарная секция с полуфабрикатами и готовыми блюдами, в том числе японскими роллами. Выпечка будет поступать на прилавок еще горячей — ее будут готовить в собственной пекарне.

На открытии магазина устроят праздник. Первым покупателям раздадут бесплатное мороженое, а дети также получат воздушные шары. Гостей будут развлекать ведущий и аниматоры, пройдут конкурсы с призами.

Сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает рыбного производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 90 розничных магазинов по всей стране.