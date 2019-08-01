Под Полоцком байкер сбил двух женщин. Все трое - в больнице

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло 1 августа в Полоцком районе на дороге Новополоцк — Полоцк. Байкер на Honda сбил двух новополочанок, когда они переходили проезжую часть, сообщает ГАИ.



Фото: ГАИ

44-летний мотоциклист ехал в сторону Полоцка, не успел среагировать и сбил двух женщин, которые переходили дорогу.

По предварительной информации, рядом не было пешеходного перехода, поэтому женщины пересекали дорогу по кратчайшей траектории.

Байкер и обе женщины получили травмы и находятся в больнице.

В 2010 году этот мотоциклист был лишен удостоверения за вождение в пьяном виде, через два года его привлекали к ответственности за управление без прав. Около двух месяцев назад новополочанин опять сдал на права — и снова ЧП.