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«Слэм и депрессия». В Минске выступят лидеры молодежной рок-сцены

02.08.2019 07:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 ноября в клубе Re: public состоится большой концерт рок-группы «Нервы». В начале 2019 года музыканты выпустили свой новый альбом — шестой по счету — под названием «Слэм и депрессия». И сразу же укатили в масштабный тур в поддержку релиза. Заедут и в Минск.


— «Слэм и депрессия» — это коллаборация прошлого с будущим. Это и новые треки, и старые, но в свежей музыкальной обработке, — рассказывает вокалист группы «Нервы» Женя Мильковский. — Мы исполним идеальную программу, наработанную бесконечными турами, выберем самое лучшее и самое актуальное. Мы надеемся на поддержку наших слушателей, которые, как и мы, неравнодушны к судьбе живой музыки в нашей стране.

«Нервы» активно и востребовано гастролируют по городам России, Украины, Беларуси, Прибалтики. Только за 2018 год музыканты сыграли 80 сольных электрических концертов.

Когда: 19 ноября в 19.00.

Где: Re: public.

Сколько: от 35 руб.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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19 ноября в клубе Re: public состоится большой концерт рок-группы «Нервы».
 
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