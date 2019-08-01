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«Слэм и депрессия». В Минске выступят лидеры молодежной рок-сцены
Источник материала: Tut.by
19 ноября в клубе Re: public состоится
— «Слэм и депрессия» — это коллаборация прошлого с будущим. Это и новые треки, и старые, но в свежей музыкальной обработке, — рассказывает вокалист группы «Нервы» Женя Мильковский. — Мы исполним идеальную программу, наработанную бесконечными турами, выберем самое лучшее и самое актуальное. Мы надеемся на поддержку наших слушателей, которые, как и мы, неравнодушны к судьбе живой музыки в нашей стране.
«Нервы» активно и востребовано гастролируют по городам России, Украины, Беларуси, Прибалтики. Только за 2018 год музыканты сыграли 80 сольных электрических концертов.
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19 ноября в клубе Re: public состоится большой концерт рок-группы «Нервы».
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