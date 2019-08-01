Четыре танка США, о которых вы могли не знать

Источник материала: Tut.by

В вопросах танкостроения американцы большую часть своей истории были довольно практичны. Они создали не так уж много потрясающих, сверхоригинальных и вообще самых-самых образцов. Тем не менее некоторые американские разработки сильно выбиваются из общего ряда. 42.TUT.BY вспоминает о четырех таких проектах.

Т28 (Т95). Второй после «Мауса»



Фото: wikipedia.org

Во Второй мировой американцы не делали ставку на тяжелые танки. Большинство боев «тащили» на себе не особо выделяющиеся «Шерманы», и даже номинально тяжелый М26 «Першинг» со своими 43 тоннами массы недотягивал до той же немецкой «Пантеры», которая, вообще-то, считается средним танком.

Тем не менее именно янки создали самый тяжелый образец бронетехники в антигитлеровской коалиции. Он стал вторым по массе в истории — на первом с огромным отрывом оказался немецкий 188-тонный «Маус». САУ Т-28 (или Т-95 по другой классификации) весила 86 тонн — ни один современный ОБТ такой массы не имеет.

Дело в том, что Германия еще в тридцатые годы отгородилась от Франции мощной «Линией Зигфрида», или Западным валом. Ее надо было чем-то прорывать. Мощью буксируемой и железнодорожной артиллерии американцы решили не ограничиваться и захотели себе танки с самой мощной пушкой и самой могучей броней, какая только получится.

Для этого в марте 1945 года, уже под занавес войны, был сделан заказ на танки Heavy Tank T28 с лобовой броней 305 миллиметров (такую имел не каждый дредноут!), 105-миллиметровой пушкой и запредельной массой 95 тонн.

Правда, уже на стадии проектирования выяснилось, что сделать полноценный танк с вращающейся башней, скорее всего, не получится — масса могла перевалить и за 100 тонн. Потому, подумав, конструкторы решили от башни отказаться — оружие устанавливалось во лбу корпуса.

Двигатель у нового танка (превратившегося уже в САУ и переименованного в Gun Motor Carriage T95) был отнюдь не впечатляющий — 500-сильный Ford от гораздо более легкого «Першинга». Поэтому скорость, несмотря на четыре гусеницы, могла быть удручающе низкой.

Но пока обсуждались характеристики будущей супермашины, фронт катился уже по Германии, и в мае, когда началось производство первого экземпляра, война в Европе внезапно закончилась. А в августе 1945 года, когда был собран первый корпус, капитулировала и Япония.

Тем не менее САУ забрасывать не стали, и два экземпляра в конце 1945 — начале 1946 года отправились на знаменитый Абердинский полигон. Испытания показали, что Т95 едва выдавала 12 километров в час, что делало машину малоприменимой в большинстве военных доктрин: своим ходом она отставала чуть ли не от пехоты. Последнее, что сделали с Т95 — это по не совсем ясной причине снова переименовали ее из самоходки в танк (Super Heavy Tank T28) и больше к идее создания стотонного монстра не возвращались.

Chrysler TV-8. Странный, атомный, водоплавающий



Фото: techeblog.com

Сейчас активно продвигается идея бронетехники с необитаемой башней. Например, в России появился танк Т-14 «Армата», а для БМП такие башни вообще делаются массово. Но в пятидесятые годы американцы всерьез рассматривали вариант, при котором вообще весь экипаж (а также вооружение и двигатель) размещались бы в огромной башне. А еще этот танк должен был быть… атомным.

Chrysler TV-8 не был первым проектом танка с ядерной силовой установкой. Однако машина была, наверное, самым заметным проектом, не похожим ни на что. Громадная башня необычной формы превышала по габаритам скромную ходовую часть. Она обладала (по крайней мере, в теории) двумя преимуществами: многослойная броня должна была рассеивать кумулятивные струи, а обтекаемая форма обеспечивала рикошеты снарядов, попавших под неудачным углом.

Четыре члена экипажа без проблем размещались внутри. Также в башне помещалось 90-миллиметровое орудие (кстати, оно было безоткатным — не самое обычное решение), три пулемета и весь боекомплект. Здесь же, радуя экипаж рентгенами, предстояло поставить небольшой ядерный реактор, который снабжал бы энергией генератор, вырабатывающий электричество для систем машины.

Длина новой машины составила бы 9 метров, высота — менее 3 метров. При этом, несмотря на громадную башню, масса танка была очень скромной, всего 25 тонн (из них 10 тонн приходилось на шасси). Танк должен был уметь если не плавать, то хотя бы ходить по дну (для этого башня делалась водонепроницаемой).

Разумеется, TV-8 должен был и защитить экипаж от возможного ядерного взрыва. Правда, насколько гарантированной и совершенной была защита экипажа от собственного движка — большой вопрос.

Революционная концепция в целом неплохого танка не давала никаких особых преимуществ перед стандартными дизельными и бензиновыми машинами. Да, теоретически на одной заправке TV-8 мог пройти чуть ли не тысячи километров, но ситуации, где бы это могло обеспечить критическое преимущество, в будущей войне не предвиделось. Кроме топлива, танку нужны запчасти и много-много боеприпасов, которые нужно было возить за ним… на чем? Строить атомные грузовики?

Потому танк так и остался на стадии интересного, необычного (хотя не слишком красивого) макета. Да и в целом эпоха атомного транспорта так и не наступила — пока мирный атом «рулит» только в море.

Т57. Подражание французам



Фото: Youtube.com

Тяжелый танк Т57 не был таким из ряда вон выходящим проектом, как TV-8, но и традиционным его не назовешь. Во-первых, к пятидесятым американцы практически распрощались с идеей делать тяжелые танки. Во-вторых, в машине была реализована специфическая французская идея качающейся башни. Но обо всем по порядку.

Последним тяжелым танком, принятым на вооружение в США, стал М103. К концу пятидесятых несколько сотен таких машин получил на вооружение Корпус морской пехоты, некоторое количество попало и в армию. И тогда возникла идея попробовать модернизировать танк в очень необычном ключе. Корпус оставался прежним, а вот башню планировалось изменить полностью. За основу были взяты французские разработки качающейся башни.

Это особый вид башни, при которой верхняя половина с пушкой закреплена подвижно относительно нижней половины. В вертикальной плоскости орудие наводится движением верхней части башни — такая конструкция позволяет делать ее несколько меньше, чем в обычных танках, но ограничивает угол возвышения.

Также качающаяся башня дает возможность использовать простой и надежный автомат заряжания. Правда, в барабан T57 помещалось всего 8 унитарных выстрелов. Из-за этого, несмотря на наличие автомата заряжания, в экипаже Т57 оставался заряжающий, чьей задачей было пополнять барабан. Впрочем, добавить он мог не более 10 снарядов, что давало общий боекомплект в 18 выстрелов — явно мало.

У танка была мощная 120-мм нарезная пушка, жестко закрепленная в башне и не имеющая каких-либо противооткатных устройств. Также Т57 вооружался 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами.

Теоретически Т57 мог выпустить восемь снарядов меньше чем за минуту, что позволило бы уничтожить вражеские танковые армады уже в начале боя. Но на практике просто не успевали так быстро целиться.

Недостатков у качающейся башни было не меньше, чем достоинств. Большая масса подвижной части создавала проблемы со стабилизацией орудия. А зазор между двумя деталями башни добавлял трудностей при форсировании водных преград: было сложно обеспечить герметичность.

Так что от проекта отказались. А вот ставший основой для танка М103 прослужил еще десяток лет. Сегодня M57 хорошо известен тысячам поклонников игры World of Tanks.

Sherman T10 M4A2. Не асфальтовый каток



Фото: twitter.com/LyapunovS

Хотя мина не может полностью уничтожить танк, она способна нанести повреждения, порвать траки гусеницы или другим способом обездвижить машину. Разминирование полей перед танками всегда было важнейшей задачей, но саперы работают не очень быстро и ничем не прикрыты даже от винтовочно-пулеметного огня. Особенно эта проблема была острой в годы Второй мировой.

Вопрос решали по-разному. Англичане в лице генерала Хобарта ставили на «Черчилль AMRA» четыре тяжелых больших катка, которые должны были утюжить землю перед машиной, подрывая скрытые в ней мины. Американские «Шерман-Краб» выполняли ту же функцию, молотя землю перед собой быстро вращающимися цепями.

Но самым необычным проектом было превратить в трал… весь танк «Шерман». При этом машина практически переставала быть танком — она теряла всю гусеничную ходовую часть. Вместо нее устанавливались громадные колеса, превращающие технику в нечто вроде асфальтового катка. Передняя пара колес имела колоссальный диаметр 96 дюймов (2,43 метра — значительно больше человеческого роста), заднее — 72 дюйма (182,88 см). По задумке конструкторов, танк должен был медленно и неотвратимо проходить поля, своим весом заставляя мины детонировать.

К сожалению, «медленно» оказалось основной характеристикой тральщика. Будучи похожим на асфальтовый каток, Т10 и передвигался примерно так же. По некоторым данным, он мог выдавать всего 2−3,2 км/ч. Тем более что возвышающийся на громадных колесах монстр был отличной мишенью для любого вражеского орудия. В результате все закончилось на уровне экспериментов, и в серию «асфальтовый каток» не пошел. А мины пришлось подрывать более традиционным моделям танков-тральщиков.