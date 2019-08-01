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48-летняя Клаудия Шиффер и 51-летняя Стефани Сеймур снялись обнаженными для Vogue

02.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилась обложка августовского Vogue Italia. Главными героинями номера стали легендарные супермодели 1980-х Клаудия Шиффер и Стефани Сеймур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 1 Авг 2019 в 4:02 PDT

Для фотосессии редакция Vogue предложила женщинам обнажиться, чтобы не только подчеркнуть отличную физическую форму, в которой находятся модели, но и отдать должное работам легендарного фотографа Хельмута Ньютона. Референсы к его работам легли в основу фотосессии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 1 Авг 2019 в 3:04 PDT

Фотографом проекта выступила Кольер Шорр, фотограф и художница из США. В своих работах она стремится исследовать идентичность, сексуальность, историю и гендер. В фотосете Кольер стремилась переосмыслить обнаженную натуру, показать, что в обнажении тела и сексуальности есть сила, уверенность и решительность. Так, модели становятся активными участницами фотопроцесса в буквальном смысле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 1 Авг 2019 в 1:57 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 1 Авг 2019 в 1:00 PDT

— Думаю, что эти снимки посвящены понимаю женщинами собственной сексуальности. Она очень отличается от желания, которое связано с автором, который создает фотографию. Это проект про Стефани, Клаудию и меня, о наших отношениях с телом и о том факте, что мы — зрелые женщины, — прокомментировала автор фотопроекта.

 
 
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Обложка для итальянского Vogue с легендарными моделями
 
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