48-летняя Клаудия Шиффер и 51-летняя Стефани Сеймур снялись обнаженными для Vogue

Источник материала: Tut.by

В Сети появилась обложка августовского Vogue Italia. Главными героинями номера стали легендарные супермодели 1980-х Клаудия Шиффер и Стефани Сеймур.

Для фотосессии редакция Vogue предложила женщинам обнажиться, чтобы не только подчеркнуть отличную физическую форму, в которой находятся модели, но и отдать должное работам легендарного фотографа Хельмута Ньютона. Референсы к его работам легли в основу фотосессии.

Фотографом проекта выступила Кольер Шорр, фотограф и художница из США. В своих работах она стремится исследовать идентичность, сексуальность, историю и гендер. В фотосете Кольер стремилась переосмыслить обнаженную натуру, показать, что в обнажении тела и сексуальности есть сила, уверенность и решительность. Так, модели становятся активными участницами фотопроцесса в буквальном смысле.

— Думаю, что эти снимки посвящены понимаю женщинами собственной сексуальности. Она очень отличается от желания, которое связано с автором, который создает фотографию. Это проект про Стефани, Клаудию и меня, о наших отношениях с телом и о том факте, что мы — зрелые женщины, — прокомментировала автор фотопроекта.