Вложиться в рубль на долго. Обзор депозитов с высокими ставками на два и три года

Источник материала: Tut.by

Длинные депозиты в белорусских рублях не особо радуют в этом месяце повышением ставок, но и не разочаровывают снижением, как в предыдущем. FINANCE.TUT.BY выбрал вклады с самыми высокими ставками по вкладам на 2 и 3 года в национальной валюте.

В июле банки решили не двигать ставки, за исключением Банка Дабрабыт и Банка ВТБ (Беларусь) , которые снизили ставки. Банк Дабрабыт - на 1,2% годовых, ВТБ — на 0,17% (по вкладу на 2 года) и на 0,37% (по вкладу на 3 года).

Единственный, кто поднял ставку в этом сегменте, — Франсабанк — плюс 0,01%.

Банк Депозит Срок Ставка отзывный / безотзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад

26 месяцев 12,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter

2 года / 3 года 12,93% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 2, 3 года 12,6% безотзывный Беларусбанк Классик 2 года 12,58% безотзывный Беларусбанк Классик детский 3 года 12,68% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 2 года 10,5% безотзывный Белгазпромбанк На 2 года безотзывный — базовый 2 года 11% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный 3 года 7,5% отзывный Белинвестбанк Личный выбор 2, 3 года 12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 2, 3 года 11% безотзывный Банк Решение Формула успеха 3 года 13,51% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный 2 года 11% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 24 плюс 24 месяца 12,7% безотзывный МТБанк МТБелки 36 месяцев 13,51% безотзывный Паритетбанк Клевер 2,3 года 12,93% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки 2 года 7,5% отзывный Франсабанк Верный расчет 2 года 12,94% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Вклад

26 месяцев 12,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter

2 года / 3 года 12,93% безотзывный Белагропромбанк Стандарт 2, 3 года 12,6% безотзывный Беларусбанк Классик 2 года 12,58% безотзывный Беларусбанк Классик детский 3 года 12,68% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 2 года 10,5% безотзывный Белгазпромбанк На 2 года безотзывный — базовый 2 года 11% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный 3 года 7,5% отзывный Белинвестбанк Личный выбор 2, 3 года 12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 2, 3 года 11% безотзывный Банк Решение Формула успеха 3 года 13,51% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный 2 года 11% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 24 плюс 24 месяца 12,7% безотзывный МТБанк МТБелки 36 месяцев 13,51% безотзывный Паритетбанк Клевер 2,3 года 12,93% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки 2 года 7,5% отзывный Франсабанк Верный расчет 2 года 12,94% безотзывный