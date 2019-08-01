Вложиться в рубль на долго. Обзор депозитов с высокими ставками на два и три года
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Источник материала:
Tut.by
Длинные депозиты в белорусских рублях не особо радуют в этом месяце повышением ставок, но и не разочаровывают снижением, как в предыдущем. FINANCE.TUT.BY выбрал вклады с самыми высокими ставками по вкладам на 2 и 3 года в национальной валюте.
В июле банки решили не двигать ставки, за исключением
и Банка Дабрабыт , которые снизили ставки. Банк Дабрабыт - на 1,2% годовых, ВТБ — на 0,17% (по вкладу на 2 года) и на 0,37% (по вкладу на 3 года). Банка ВТБ (Беларусь)
Единственный, кто поднял ставку в этом сегменте, —
— плюс 0,01%. Франсабанк
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
26 месяцев
12,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
2 года / 3 года
12,93%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2, 3 года
12,6%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
2 года
12,58%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
12,68%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
2 года
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
На 2 года безотзывный — базовый
2 года
11%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
7,5%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
11%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
3 года
13,51%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 года
11%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 24 плюс
24 месяца
12,7%
безотзывный
МТБанк
МТБелки
36 месяцев
13,51%
безотзывный
Паритетбанк
Клевер
2,3 года
12,93%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
7,5%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12,94%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
26 месяцев
12,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
2 года / 3 года
12,93%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2, 3 года
12,6%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
2 года
12,58%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
12,68%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
2 года
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
На 2 года безотзывный — базовый
2 года
11%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
7,5%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
11%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
3 года
13,51%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 года
11%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 24 плюс
24 месяца
12,7%
безотзывный
МТБанк
МТБелки
36 месяцев
13,51%
безотзывный
Паритетбанк
Клевер
2,3 года
12,93%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
7,5%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12,94%
безотзывный
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FINANCE.TUT.BY выбрал вклады с самыми высокими ставками по вкладам на 2 и 3 года в национальной валюте.
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