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Вложиться в рубль на долго. Обзор депозитов с высокими ставками на два и три года

02.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Длинные депозиты в белорусских рублях не особо радуют в этом месяце повышением ставок, но и не разочаровывают снижением, как в предыдущем. FINANCE.TUT.BY выбрал вклады с самыми высокими ставками по вкладам на 2 и 3 года в национальной валюте.

В июле банки решили не двигать ставки, за исключением Банка Дабрабыт и Банка ВТБ (Беларусь), которые снизили ставки. Банк Дабрабыт - на 1,2% годовых, ВТБ — на 0,17% (по вкладу на 2 года) и на 0,37% (по вкладу на 3 года).

Единственный, кто поднял ставку в этом сегменте, — Франсабанк — плюс 0,01%.

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный / безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

26 месяцев

12,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

 2 года / 3 года

12,93%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2, 3 года

12,6%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

2 года

12,58%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

12,68%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

2 года

10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

На 2 года безотзывный — базовый

2 года

11%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

7,5%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

11%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

3 года

13,51%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 года

11%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца

12,7%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

36 месяцев

13,51%

безотзывный

Паритетбанк

Клевер

2,3 года

12,93%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

7,5%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12,94%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

26 месяцев

12,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

 2 года / 3 года

12,93%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2, 3 года

12,6%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

2 года

12,58%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

12,68%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

2 года

10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

На 2 года безотзывный — базовый

2 года

11%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

7,5%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

11%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

3 года

13,51%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 года

11%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца

12,7%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

36 месяцев

13,51%

безотзывный

Паритетбанк

Клевер

2,3 года

12,93%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

7,5%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12,94%

безотзывный
Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси
 
 
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FINANCE.TUT.BY выбрал вклады с самыми высокими ставками по вкладам на 2 и 3 года в национальной валюте.
 
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