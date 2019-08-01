Отличная концепция, но не для каждого. Изучаем Браславские озера на полноприводном «Соболе»

Источник материала: Tut.by

Дривяты, Неспиш, Недрово, Потех, Войсо, Струсто, Снуды, Волос Северный и Волос Южный… Да, вы правильно догадались: в рамках проекта «ГАЗ Соболь КЭМП-2019» мы отправились в одно из самых колоритных мест Беларуси — на Браславщину, знаменитую своими озерами. У нас полноприводный ГАЗ 4WD «Соболь», хорошая компания, полный кузов рыболовных снастей всех видов — что еще нужно, чтобы отлично провести выходные?

«Соболь» с изяществом ломовой лошади



Шикарные виды открываются не только с горы Маяк, на которую въезд на машине запрещен. Просто нужно знать места

Полноприводный микроавтобус — это не самый популярный интернет-запрос в Беларуси. Наш рынок предпочитает дешевые седаны и кроссоверы. Подобная же «Соболю» техника эксплуатируется в основном госпредприятиями — лесхозами, газовыми и прочими службами. И поэтому, все выходные любуясь местными красотами, мы прикидывали, где этот микроавтобус может пригодиться и насколько он удобен в тех или иных ситуациях.





От Минска до Браслава около 260 километров, и на «Соболе» это добрых 4−5 часов пути. Ведь автобана нет, приходится проезжать через небольшие города и деревни, со снующей туда-сюда сельхозтехникой. И каждый раз, когда нужно сбрасывать скорость, водитель тихонько вздыхает — с динамикой здесь, конечно, не ахти. И расход такой, что быстрее 90 км/ч ехать невыгодно. Что поделаешь: тяжелый рамный микроавтобус «на мостах» — это не премиальный кроссовер, на асфальте чудес не покажет. Но более-менее сносно ехать можно, хотя и потряхивает изрядно.



Зато здесь, в Браславе, «Соболь» явно в своей тарелке. По проходимости он ничуть не уступает классическим внедорожникам — 205 мм клиренса на стоковых шинах, высоко расположенные бамперы, энергоемкие подвески и полный привод «парт-тайм», с пониженным рядом и заводской блокировкой заднего дифференциала Eaton. То есть тому же УАЗ «Патриот» полноприводный «Соболь» в проходимости теоретически не уступает.



Фото: Иван Петренко

А вот по вместительности обыгрывает его вчистую. «Патриот» уже давно предлагается только в 5-местной версии — «скамейки» в багажнике пали жертвой требований по безопасности. Поэтому, как только речь заходит о поездках большой компанией туристов, из гаммы УАЗа под ваши запросы подходит только «буханка». Но ей, в свою очередь, далеко до «Соболя» в плане удобства посадки, эргономики и ездового комфорта. Здесь «Соболь» уже на высоте, в прямом и переносном смысле: очень высокая посадка и большая площадь остекления позволяют любоваться видами, даже не выходя из машины, — при плохой погоде, например. Тем более есть полностью пассажирские версии этого микроавтобуса.

От ночлежек до усадеб



Фото: Иван Петренко

На территории Национального парка «Браславские озера» варианты отдыха можно найти на любой вкус и кошелек. «Дикий» туризм — стоянки на берегу озер. Их очень много, но найти нормальную бесплатную — проблема. А вот платные предоставляют облагороженную территорию с беседками, навесами, мусорками и т.д. Цены — от 4,5 рубля с человека в сутки (при наличии свободных мест), оплатить можно на месте или через интернет. Дрова для мангала тоже продаются, по 4 рубля за охапку. А если вам не по душе соседство с незнакомыми людьми, есть еще заказные туристические стоянки, с небольшими деревянными «палатками»: их можно забронировать заранее, целиком, по цене от 40 до 200 рублей за всю стоянку (в зависимости от вместимости). И делать это надо сильно заранее. Говорят, места бронируют едва ли не за полгода. Ко всем таким стоянкам сделаны нормальные подъезды, так что возможности «Соболя» здесь не пригодятся.





Но мы не настолько «дикари» — поэтому ищем более цивилизованные варианты отдыха. И вот здесь главное — не прогадать, а подгадать. Те, кто знаком с местной инфраструктурой, бронируют варианты еще весной. Вот, к примеру, база отдыха «Леошки» все того же Национального парка — шикарное, просто завораживающее место на берегу озера Волос Северный. Стоимость 2-местного коттеджа в сутки — от 55 рублей, 3-разовое питание — 35 рублей с человека. Отличные цены! Вот только все забронировано уже до октября, и поэтому мы разворачиваем «Соболь» обратно в сторону Браслава. В пик сезона свободные места можно найти только в городке, в многочисленных агроусадьбах. И если цены в принципе такие же, как в «Леошках», то с качеством самого жилья есть вопросы — по одной и той же цене может сдаваться как приличный коттедж, так и пристройка с картонными дверями. Поэтому заранее осматривайте варианты, не сильно доверяя фотографиям.





Куда забраться на Браславах?

С жильем определились, а теперь — навстречу приключениям. Загружаемся в салон — и вперед, по местным достопримечательностями. Гора Маяк, озеро «Божье око», Масковичи, Замковая гора — по сухой дороге практически везде можно проехать и на легковушке, однако после хорошего дождя «Соболь» сразу стал бы королем положения. Ведь вы можете забраться на любой холм, чтобы выбрать наиболее интересную локацию.

Вообще, интересных «фототочек» хватает, и если перемещаться между ними достаточно активно, то за полдня можно заполнить память смартфона красочными снимками. Хотя, конечно, настоящие красоты открываются только с квадрокоптера. Ну или с водной глади: всего за 80 рублей можно группой из 10−11 человек целый час кататься на катамаране.





В 4 часа утра мы выехали на сафари — понаблюдать за дикими животными в естественной среде обитания. Для туристов — экзотика, а для «Соболя» — первая реальная возможность продемонстрировать свою проходимость, ведь ездить предстоит не только по дорогам, но и по полям. Однако на пути встречаются только глубокие лужи, а полный привод и пониженная передача нам понадобятся, лишь когда егерь скомандует — «очень тихонько, без резких движений, за кустом стоят пара лосей». Выключаем фары, включаем пониженную — и на холостых крадемся по полю. Машину лоси могут подпустить довольно близко, но стоит появиться человеку, бросаются наутек. Поэтому сдвижные форточки «Соболя» с двух сторон оказываются как нельзя кстати — фотографировать можно без ущерба качеству. Кстати, если членам вашей семьи было сложно вставать в 4 утра ради диких лосей и косуль, они могут не расстраиваться — неподалеку есть Сафари-парк «Мекяны». Там тоже можно посмотреть на животных, пусть и в вольерах.

А вот и «трофеи»…











А теперь — рыбалка! Грех побывать на самых красивых и чистых озерах Беларуси и не закинуть удочку. Тем более что здесь можно найти очень укромные места, где не будет других рыбаков. Выбираем место на карте — и вперед! Нормальный ритм по асфальту — 80−90 км/ч, по грунту и разбитой дороге — то же самое, подвескам «Соболя» все равно. Утомленные ранним подъемом пассажиры в салоне даже умудряются подремать во время пути.

Но перед тем как взяться за удочку, нужно купить путевку — либо непосредственно в Браславе, в администрации Национального парка, либо через онлайн-приложение. Стоимость невысокая: с обычными снастями 1 день стоит 4 рубля, 3 дня — 6 рублей. Желающие рыбачить на живца должны раскошелиться на 11 рублей в сутки, а рыбалка на дорожку с маломерных судов стоит 15 рублей в сутки. Но еще дороже подводная охота — 25 рублей в сутки.

Но если вы хотите не просто посидеть с удочкой, а еще и похвастаться трофеями, то можно воспользоваться услугами отличного рыболовного гида. Сегодня этот бизнес довольно популярен на Браславщине, и среди действующих гидов — мастера спорта, многократные чемпионы Беларуси, в общем — профессионалы своего дела. Серьезные парни: они берут с собой столько снастей, что даже багажный отсек «Соболя» оказался заполнен наполовину! Гиды помогут выбрать место и наиболее подходящую снасть, прикормку, место лова и т.д. В общем, если хотите порыбачить не только с удовольствием, но и с результатом, настоятельно рекомендуем рыболовных гидов. А то рискуете весь день провести вот так…





А вот в самом Браславе делать особо нечего — короткая пешая экскурсия, еще более короткая облагороженная набережная, одно кафе на берегу… Ни велодорожек, ни «бананов», ни аттракционов — и если тот же Национальный парк «Браславские озера» предлагает хотя бы с десяток различных форматов развлечений, то город, такое ощущение, начал просыпаться только в этом году.

К самому «Соболю» вопросов меньше: машина хоть и своеобразная, но для формата «у меня агроусадьба» подходит отлично. И в грязи, и в князи, как говорится, — можно туристов возить, можно грузы, можно и то и другое. Осталось только дождаться, когда туристов и интересных мест на Браславщине будет столько, что владельцы агроусадеб и вправду призадумаются: «А не взять ли «Соболь»? Ну, а его плюсы и минусы — ниже.

Нам запомнилось



Грузить не перегрузить: багажный отсек «Соболя» вмещает столько всего, что впору делать стеллажи, как в гараже. Однако двери фиксируются только в положении 90 градусов, архаичными стопорами



Очень высоко — постоянно садиться и выходить из «Соболя» нелегко, в идеале нужна дополнительная подножка. Но зато на бездорожье он ничем не цепляется, геометрическая проходимость отличная



Грунтовки — наше все. На плохом покрытии «Соболь» ведет себя великолепно, такое ощущение, что он становится даже комфортнее, чем на асфальте. И при этом за подвески не беспокоишься, ведь и спереди, и сзади рессоры, ломаться нечему



Нужен дизель: бензиновый 2,7-литровый вынуждает чаще поглядывать на стрелку указателя уровня топлива, потому что под нагрузкой он и 15−17 литров съест запросто. Турбодизельный 2,8-литровый Cummins в таких условиях предпочтительнее



Без автомобиля в Браславе делать нечего: достопримечательностей в самом городе не так много, прибрежная линия — унылая частная застройка, велодорожки нет, одно из немногих приличных кафе с хорошей кухней находится в нескольких километрах от города



В этот раз полный привод «Соболя» практически не использовался — очень сухо, легковушки едут наравне. А жаль: ему есть что показать на бездорожье, ведь даже задняя блокировка имеется