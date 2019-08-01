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Судья не смог продолжить игру из-за попавшей в голову петарды

02.08.2019 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Румынская «Университатя» в серии послематчевых пенальти в домашнем матче обыграла венгерский «Гонвед» во втором раунде квалификации Лиги Европы. При этом в самой концовке встречи произошел крайне неприятный инцидент.

Журналист Эмануэль Рошу выложил в своем Twitter видео: главный арбитр ответной встречи Арнолд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды на 120-й минуте матча (в самой концовке дополнительного времени).

Из-за инцидента игра была прервана примерно на полчаса, затем обязанности главного рефери матча взял на себя резервный судья.

Что касается игры, что обе встречи между командами завершились вничью — 0:0. В дополнительное время игрокам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты румынского клуба — 3:1.

 
 
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Румынская «Университатя» в серии послематчевых пенальти обыграла венгерский «Гонвед» во втором раунде квалификации Лиги Европы.
 
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