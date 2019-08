Судья не смог продолжить игру из-за попавшей в голову петарды

Источник материала: Tut.by

Румынская «Университатя» в серии послематчевых пенальти в домашнем матче обыграла венгерский «Гонвед» во втором раунде квалификации Лиги Европы. При этом в самой концовке встречи произошел крайне неприятный инцидент.

Журналист Эмануэль Рошу выложил в своем Twitter видео: главный арбитр ответной встречи Арнолд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды на 120-й минуте матча (в самой концовке дополнительного времени).