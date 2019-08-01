Судья не смог продолжить игру из-за попавшей в голову петарды

Источник материала: Tut.by

Румынская «Университатя» в серии послематчевых пенальти в домашнем матче обыграла венгерский «Гонвед» во втором раунде квалификации Лиги Европы. При этом в самой концовке встречи произошел крайне неприятный инцидент.

Журналист Эмануэль Рошу выложил в своем Twitter видео: главный арбитр ответной встречи Арнолд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды на 120-й минуте матча (в самой концовке дополнительного времени).

BREAKING: Here’s the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn’t… pic.twitter.com/gpW0RAzh6k — Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019

Из-за инцидента игра была прервана примерно на полчаса, затем обязанности главного рефери матча взял на себя резервный судья.

Что касается игры, что обе встречи между командами завершились вничью — 0:0. В дополнительное время игрокам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты румынского клуба — 3:1.