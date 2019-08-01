ФК «Шахтер» вышел в III раунд отбора Лиги Европы

Источник материала: Аргументы и факты

В первом матче, напомним, белорусская команда выиграла со счетом 2:0.

Датской дружине нужно было забивать минимум два гола, а в случае гола от «Шахтера» – целых четыре, чтобы проходить дальше. Несмотря на обилие опасных моментов у ворот белорусской команды, мяч в воротах так и не оказался: был надежен вратарь солигорчан, а в некоторых эпизодах на стороне гостей была фортуна.

В 3 раунде квалификации соперником «Шахтера» станет итальянский «Торино». Первая игра пройдет 8 августа в гостях, ответная – 15 августа.