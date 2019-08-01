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ФК «Шахтер» вышел в III раунд отбора Лиги Европы

02.08.2019 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ФК «Шахтер» вышел в III раунд отбора Лиги Европы
БЕЛТА

В первом матче, напомним, белорусская команда выиграла со счетом 2:0.

Датской дружине нужно было забивать минимум два гола, а в случае гола от «Шахтера» – целых четыре, чтобы проходить дальше. Несмотря на обилие опасных моментов у ворот белорусской команды, мяч в воротах так и не оказался: был надежен вратарь солигорчан, а в некоторых эпизодах на стороне гостей была фортуна.

В 3 раунде квалификации соперником «Шахтера» станет итальянский «Торино». Первая игра пройдет 8 августа в гостях, ответная – 15 августа.

Ранее борисовский БАТЭ, выступавший в Лиге чемпионов, уступил в гостях "Русенборгу" и теперь будет вынужден продолжить борьбу уже за главный трофей Лиги Европы. 

ФК «Шахтер» вышел в III раунд отбора Лиги Европы
БАТЭ проиграл «Русенборгу» и вылетел из Лиги чемпионов
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Во второй игре двухматчевого противостояния с датским «Эсбьергом» в рамках II квалификационного раунда солигорский «Шахтер» сыграл вничью 0:0.
 
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