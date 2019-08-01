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«Хочешь скулы? Окей!» Почему 21-летняя минчанка с дипломом БГУ стала тренером по фейсбилдингу

02.08.2019 08:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда тебе 21, морщинки на лбу и глубокие носогубные складки не кажутся большой проблемой. Но вот Алине Исаченко — кажутся. Девушка в этом году получила диплом Института бизнеса БГУ, но работать в офисе не собирается. Алина прошла курсы и теперь развивается как личный тренер по фейсбилдингу. Что это вообще такое и почему девушка считает гимнастику для лица перспективным направлением — в материале.

Фейсбилдинг — работа с мышцами лица, когда их тренируют так же, как остальное тело, чтобы как можно дольше оставаться в тонусе. Первый большой всплеск моды на это направление произошел в США в 80-х, и затем время от времени возникает снова. Сегодня это считается «натуральной» альтернативой «ненатуральным» пластическим операциям.

«Помазала свеклой на лицо — и все окей»

— «Фейсбилдинг» звучит как что-то для женщин хотя бы 30+. Почему ты, юная девушка, думаешь о сохранении молодости?

— Действительно: о том, что такое фейсбилдинг, я узнала от мамы, ей 41 год. Она пошла к косметологу и хотела подколоть себе каких-то филлеров, а специалист ей говорит: «Подожди, дорогая, уже ведь можно этого не делать. Можно просто 15 минут в день качать лицо, как делать гимнастику для тела, и все — будешь хорошо выглядеть». Мама задумалась, изучила вопрос и рассказала мне об этом. Сначала я отнеслась как-то скептически, но заинтересовалась: в любом случае, фейсбилдинг — что-то новое и непонятное, можно попробовать.

Мы пошли на курсы — нам понравилось. Раньше я думала, что у меня нет проблем, потом я поняла, что у меня их много: круги под глазами, отечность постоянная, щеки большие и так далее. Но все это можно подкорректировать. Даже я увидела результат, а мама с более выраженными проблемами вообще идеальную отдачу получила.


Я всегда интересовалась здоровым образом жизни, всяким «велнессом», правильным питанием… Но уходить в фитнес и быть «простым» тренером мне не хотелось. Честно говоря, приелось уже — таких специалистов много. А вот гимнастика для лица — нет. В Беларуси эта сфера слабо развита. Это что-то новенькое, и я сама увидела, что работает. Так я решила: почему бы и нет? Стану личным тренером и для себя, и для мамы, и помогу окружающим.

— Может быть, это просто маркетинг? Если ты не думала, что у тебя проблемы, то откуда бы им появиться.

— Курс обучения строится так, что ты слушаешь месяц лекций, но практикуешься и анализируешь состояние кожи самостоятельно (если ты не на индивидуальных занятиях, конечно). Свое лицо изучала сама: когда я приступила к работе, сделала фото «до» и «после» и заметила разницу. Хотя я вообще не ожидала супер-результатов.

Вот у тебя, например, лицо усталое. Это нормально — такое у многих девушек встречается. Кстати, я бы не сказала, что омоложение интересует только женщин 30+. Сегодня многих молодых девочек волнует вопрос, как бы сделать так, чтобы выглядеть свежее своих подруг, не быть привязанной к косметологу и выглядеть классно, путешествуя по миру.

— Наши мамы могли и до 25 ничем не пользоваться, но классно выглядеть…

— Считаю, что все это от экологии — она ухудшается. Лет сто назад наши прабабушки даже до 40 лет могли ничем не пользоваться и выглядеть нормально. Помазала какую-нибудь свеклу — и все окей. Сейчас ситуация другая, это очевидно.

К тому же влияет и то, что уже с 13 лет мы начинаем пользоваться всякой декоративной косметикой, не умея обращаться с ней правильно. Это накладывает свой отпечаток. Хочется быть на волне естественности и натуральности, уметь выглядеть классно без разных странных способов. Мне бы не хотелось себе что-то колоть и что-то откачивать.

— Но разве не проще накопить денег и реально вколоть что-то? Не надо париться.

— Понимаешь, это же тоже не навсегда. Эффект продержался полгода — и все. А потом опять надо идти к косметологу. Второй раз действие будет не такое. Я смотрю на маминых знакомых — у одной из них даже лоб «поехал», просто мимика выключилась. При этом у другого человека может быть все нормально. Здесь не угадаешь. В любом случае, это что-то «химическое», неестественное.

«Мы не можем делать гимнастику и в то же время есть булки»

— Как выглядят занятия с тобой?

— Сначала мы диагностируем лицо: нужно понять, какие мышцы в спазме, а где они, наоборот, расслаблены. Смотрим на негативную мимику: хмурится ли лоб, поднимаются ли брови. Исходя из этого уже подбираем индивидуальный комплекс упражнений. Например, есть упражнение «смайлик», когда мы поджимаем губы и через напряжение пытаемся улыбнуться, — оно направлено на формирование «яблочек» на щеках. Конечно, видео, где показывают подобные упражнения, много. Но нужно понимать, как правильно их делать и какие именно, чтобы ничего не усугубить.


В общем, это как персональный тренер по фитнесу, только для лица. Ты приходишь ко мне и говоришь: «Я хочу выразительные скулы». Или, например, можно увеличить губы. Окей! Мы этим занимаемся постепенно. Сначала готовимся: нельзя резко начать заниматься, мышцы у нас на лице нежные — затем клиентка выполняет упражнения, я контролирую правильность. Техника безопасности очень важна. Я смотрю на свою маму и ее подруг — многие выполняют какие-то элементы неправильно.

Параллельно мы заботимся о прививании хороших привычек: это питание, сон, водный баланс, даже с осанкой работаем, она очень влияет на лицо. После курса девушка может остаться на поддерживающем режиме со мной или же заниматься самой пару раз в неделю.

— А причем тут осанка к лицу?

— Возьмем нашу современную проблему: многие из нас днями смотрят в экран телефонов или компьютеров, наклонив голову вперед. Это приводит к пережиманию шеи, а она — наш мостик между телом и лицом. Естественно, все питательные вещества не могут поступить наверх в нормальном количестве. В нашем организме связано все.

— Мы когда-то писали о разных типах старения. Задавались вопросом, почему славянки стареют «некрасиво». Если заниматься гимнастикой лица с молодости, это можно предотвратить?

— Да, признаки старения зависят от многого. Даже от языка: обратите внимание, что у француженок много мелких морщин вокруг рта, это связано с особенностями произношения.

Справиться можно с любыми возрастными изменениями, главное — вовремя начать. Я считаю, что после 20 лет — можно. К этому возрасту сформирован мышечный каркас, черепная коробка, а с 25 лет и вовсе уже будут видны первые возрастные изменения. Молодым девушкам стоит заниматься такой гимнастикой, чтобы поддерживать лицо в тонусе. Для женщин в возрасте это вообще обязательно — корректировать изменения, бороться с проблемными зонами. А еще есть «экстренные» программы прихода в себя — когда надо усиленно проработать вид перед каким-то мероприятием.

Вообще, признаки старения у всех разные, влияет не столько национальность, сколько индивидуальные особенности. Это может быть мускульное лицо, мелкоморщинистое… Все зависит от типа кожи, от толщины жировой прослойки, от тренированности мышц на лице. А еще — от привычек. Допустим, женщина весь день работает на солнце, это же тоже влияет.

— Ну, а если человек не хочет расставаться с вредными привычками? Например, не будет менять работу на улице и бросать курить.

— От солнца мы можем защититься при помощи шляп и кремов с SPF. Но если мы не планируем избавляться от вредных привычек, то извини: мы не сможем делать гимнастику и при этом есть булки, курить сигарету. Не будет такого результата, какого хотелось бы.


Комплексный подход важен везде. Ты же не будешь ходить в тренажерный зал ради похудения и при этом есть в фастфуде. Естественно, какие-то послабления должны быть: невозможно всю жизнь делать все правильно. Но ты уже будешь хотя бы понимать, как работать с собой. Это — опять же — как с «тренажеркой». Был сложный период и ты поправился? Ничего, зато потом уже знаешь, как работать с телом и вернешься в форму.

— Все это время говорим, имея в виду девушек. А что, если на фейсбилдинг захочет прийти парень?

— Никаких проблем: я владею методикой, как работать с любым лицом, ведь они и у женщин бывают разными. Но на курсах в меньшей степени идет упор на мужскую специфику — общество к этому не очень готово. Наши парни ведь ходят с акне и постакне, потому что не могут нормально очистить свою кожу! Мой молодой человек умывается мылом! Я говорю: «Возьми мою умывалку». Нет! Мол, я же мужчина… Банальный маникюр или педикюр для них — это для п… ов.

Насчет именно фейсбилдинга мой парень тоже вначале говорил типа: «Что это такое вообще? Это не работает!» Потом я его заставляла — скажу честно, — но ему понравилось. Я думаю, просто мужчины не настолько зациклены на своем внешнем виде: им все равно, что у них межбровная морщинка. Наоборот, еще и подумают, что это признак мудрости.

«Назову московские расценки, но здесь будет дешевле»

— В этом году ты получила диплом БГУ. По специальности вообще не будешь работать?

— Все-таки я «менеджер-экономист» и вышла из Института бизнеса. Так что все полученные знания связаны именно с этим. Как и вся моя деятельность, которая по факту просто одна из многих других ниш на рынке. Есть какая-то база: знания о продажах, финансах и так далее. Получается, я получила образование и там, и в бьюти-сфере — надо совмещать.

Кто-то идет в большую компанию работать бизнес-аналитиком, а я хочу свое дело сделать и помочь людям. Тем более это заряжает женской энергией — планирую развиваться в этой сфере.

— Сколько времени ты уже потратила на то, чтобы изучить основы и стать тренером?

— К этому я шла примерно полгода. От момента, когда я вообще узнала, что такое фейсбилдинг до сегодня. В этот промежуток я успела в том числе попасть на курс к личному тренеру по естественному омоложению. Только это заняло три месяца. Недавно я вернулась с курсов повышения квалификации в Москве. Училась у своего же тренера: раньше мы занимались онлайн по видеосвязи, а теперь встретились вживую.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by АЛИНА ИСАЧЕНКО (@alinaisachenko) on Jul 25, 2019 at 4:30am PDT

Теперь хочу по ее примеру развивать это направление в Беларуси. Буквально на днях иду открывать ИП, чтобы заняться тренерством официально: так и мне будет спокойней спать, и никто меня дергать не будет. Пока что я занималась только с мамой, ее подругами, своими подругами, другими родственниками бесплатно — все для того, чтобы «набить руку». Моя деятельность — это упражнения, я не лезу «внутрь» лица и не омолаживаю инъекциями.

— Ты уже думала, сколько будут стоить консультации?

— Я могу сориентировать только по Москве: 5000 российских рублей (около 160 белорусских. — Прим. TUT.BY) за индивидуальные занятия, в которые входит четыре консультации в месяц. Это у самого начинающего мастера. У моей наставницы даже онлайн-курс стоит 15 600 рублей (около 500 белорусских. — Прим. TUT.BY), а личные занятия — дороже.

Здесь в любом случае цены будут пониже. Я буду и групповые занятия делать: вдруг кто-то хочет дешевле позаниматься?

— Как родители отнеслись к такому начинанию?

— Мама, конечно, положительно. Папа тоже. Бабушка пока 50 на 50: все-таки еще не совсем ей понятно, что это такое и зачем. А еще она человек старых понятий. Все время спрашивает, когда я устроюсь на работу! Надеюсь, она скоро поймет, что лучше быть счастливой так, чем ходить в офис с девяти до шести и страдать.

 
 
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Современные девушки, оказывается, стремятся отказаться от кучи тюбиков! И ищут другие методы сохранять молодость.
 
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