ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Организатор аукциона: Несвижский районный исполнительный комитет.

Аукцион состоится 4 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., г. Несвиж, ул. Советская, 1, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».

На аукцион выставляются:

По продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов:





Ограничения прав на земельные участки:

земельный участок по ул. Советской, 68 в г. Несвиже имеет ограничения в использовании на площади 0,0030 га – охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000 В;

земельный участок по ул. Заречной, 18 в г.п. Городея Несвижского района имеет ограничения в использовании на площади 0,2500 га – водоохранная зона реки Городейка;

земельный участок по ул. Красногорской, 3 в г.п. Городея Несвижского района имеет ограничения в использовании на площади: 0,1923 га – водоохранная зона реки Городейка, 0,0002 га – охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В, 0,0156 га – охранная зона газораспределительной системы;

земельный участок по ул. Школьной, 122 в аг. Ударный Несвижского района имеет ограничения в использовании на площади: 0,0004 га – охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В, 0,0033 га – охранная зона сетей и сооружений водоснабжения, 0,0213 га – охранная зона сетей и сооружений канализации.

Условия для победителя (участника) аукциона: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения; осуществить в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона государственную регистрацию прекращения права собственности Республики Беларусь и возникновения права частной собственности прав на земельный участок; получить в течение шести месяцев со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок проектную документацию и разрешение на строительство жилого дома; снять на занимаемом земельном участке плодородный слой из-под пятен застройки и использовать его для улучшения плодородия усадебных земель; занять земельный участок (начать строительство) не позднее одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство жилого дома; возместить затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку в соответствии с Положением о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298.

На право заключения договоров аренды земельных участков:









*подключение к указанным коммуникациям возможно только в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями.

Ограничения прав на земельные участки:

земельный участок на пересечении улиц Некрасова и Кутузова в г. Несвиже Минской области имеет ограничения в использовании на площади 0,0022 га – охранная зона сетей и сооружений канализации;

земельный участок по ул. Ленинской в г. Несвиже Минской области имеет ограничения в использовании на площади: 0,1710 га – охранная зона сетей и сооружений водоснабжения, 0,0412 га – охранная зона объектов газораспределительной системы, 0,0036 га – охранная зона сетей и сооружений канализации;

земельный участок по ул. Советской, 10 А в аг. Новогородейский Несвижского района имеет ограничения в использовании на площади: 0,4220 га – водоохранная зона реки Городейка, 0,0384 га – охранная зона электрических сетей до 1000 В.

Условия для победителя (участника) аукциона: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона внести плату за право заключения договора аренды земельного участка и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения (плюс расходы на публикацию); не позднее двух рабочих дней, после выполнения вышеуказанных действий, заключить с райисполкомом договор аренды земельного участка; осуществить в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка государственную регистрацию перехода прав на земельный участок; возвратить предоставленный в аренду земельный участок по минованию надобности (но не позднее срока, на который он предоставляется) в состав земель прежнего землепользователя в состоянии, пригодном для использования по назначению, или продлить в установленном порядке срок аренды на него; возместить затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку в соответствии с Положением о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 298, а также выполнить иные условия, в том числе за:

земельные участки по ул. Советской (остановка «Гастроном»), ул. Сырокомли (район ЦРБ) и ул. Слуцкой (район остановки возле СШ № 3) в г. Несвиже, по ул. Октябрьской и ул. Вокзальной в г.п. Городея, по ул. Ленина и ул. Несвижской в аг. Снов Несвижского района Минской области предоставляются с условиями: обратиться в течение двух месяцев со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок за разработкой архитектурного проекта; занять земельный участок (начать освоение) в течение шести месяцев для юридического лица или индивидуального предпринимателя и в течение одного года со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок; осуществить установку объекта в течение двух месяцев с начала освоения земельного участка; осуществить благоустройство прилегающей территории, определенное архитектурным проектом.

земельные участки по ул. Ленинской (район ЗАО «Салигар»), ул. Косача в г. Несвиже Минской области предоставляются с условиями: получить в течение двух месяцев со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок разрешение на разработку архитектурного проекта; занять земельный участок (начать освоение) в течение шести месяцев для юридического лица или индивидуального предпринимателя и в течение одного года со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок; осуществить установку объекта в сроки, определенные архитектурным проектом; осуществить благоустройство прилегающей территории, определенное архитектурным проектом.

земельный участок на пересечении улиц Некрасова и Кутузова в г. Несвиже предоставляется с условиями: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона возместить потери сельскохозяйственного производства в сумме 3000,76 белорусских рублей, вызванные изъятием 0,2239 га сельскохозяйственных земель для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства; получить в установленном порядке проектную документацию и разрешение на проведение проектных работ на строительство объекта; занять земельный участок (начать строительство) в течение шести месяцев для юридического лица или индивидуального предпринимателя и в течение одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство объекта; осуществить благоустройство прилегающей территории, определенное архитектурным и строительным проектами;

земельный участок по ул. Ленинской в г. Несвиже предоставляется с условиями: получить в течение двух месяцев со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок разрешение на разработку проектной документации на строительство объекта; осуществить разработку проекта на строительство производственных зданий и сооружений в срок в соответствии с нормами продолжительности проектирования со дня получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ (но не более десяти месяцев); занять земельный участок (начать строительство) не позднее шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство производственных зданий и сооружений; осуществить благоустройство прилегающей территории, определенное проектной документацией.

земельный участок по ул. Советской, 10 А в аг. Новогородейский Несвижского района предоставляется с условиями: получить в течение двух месяцев со дня государственной регистрации возникновения прав на земельный участок разрешение на проведение проектно-изыскательских работ; осуществить разработку проекта на строительство торгового объекта в срок в соответствии с нормами продолжительности проектирования со дня получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ (но не более десяти месяцев); занять земельный участок (начать строительство) не позднее шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство торгового объекта; осуществить строительство торгового объекта в сроки, определенные проектной документацией; осуществить благоустройство прилегающей территории, определенное архитектурным и строительным проектами.

Для участия в аукционе подается заявление, к которому прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка; копия документа, удостоверяющего личность; копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя; документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (для иностранного юридического лица); доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (для представителя заявителя).

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также документ, подтверждающий его полномочия.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Задаток перечисляется на р/с BY71AKBB36412000700186500000 в ЦБУ № 620 филиала № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Несвиж, ул. 1 Мая, 27, BIC AKBBBY21633, УНП 600038472, ОКПО 04064706, получатель платежа – Несвижский районный исполнительный комитет.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Минская обл., г. Несвиж, ул. Советская, 1, 1 этаж, каб. 107, 106 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, тел.: 8-01770-2-18-84, 2-48-84.

Последний день приема заявлений – 2 сентября 2019 г. до 16.00.